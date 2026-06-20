Acquisita da una nuova società l'area abbandonata al Ponte della Masone

Qualcosa si sta muovendo nel ‘cimitero’ permanente dei Tir al ponte della Masone di Vogogna, l’area rimasta abbandonata dopo il sequestro e il fallimento della ditta che la gestiva e dove sono rimasti numerosi cassoni di tir. Era l’aprile 2012 quando il Roan, il reparto operativo delle Finanza di Como, metteva i sigilli all’allora area «Gaetra», vicino al ponte della Masone.

Il sindaco di Vogogna, Fausto Dotta, conferma che ‘’una nuova società è subentrata ad una precedente pratica aperta che prevedeva un po’ di pulizia e so che in questi giorni stanno già lavorando. Si tratta di una società che fa trasporti e quindi utilizzerebbe l’area a questo scopo e quindi il comune dovrà fare anche una variante al piano regolatore. L’acquisto dell’area è avvenuto circa un mese fa e ora hanno già avviato la pulizia del piazzale’’.

I vogognesi sperano dunque si possa mettere fine ad una situazione di degrado che perdura da ben 14 anni, da quando, tra indagini della magistratura e procedure di fallimento, l’area – circa 17 mila metri quadrati - è rimasta lì abbandonata, disseminata di cassoni di tir.

Era l’aprile 2012 e la Guardia di finanza aveva transennato l’intera zona che era già abbandonata da molti anni, da quando la società Gaetra aveva interrotto l’attività di trasporto. Uno spiazzo di 17 mila metri quadrati a ridosso della superstrada e del fiume Toce.