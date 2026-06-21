''Bene il polo sociale di Villadossola: una soluzione per risolvere situazioni difficili''

‘’Nei miei 12 anni da sindaco si sono presentate diverse situazioni di difficoltà per le quali una struttura così sarebbe certo servita’’. Così il sindaco Alessandro Lana ha parlato in consiglio comunale del nuovo Gruppo Appartamento realizzato a Villadossola, in via Marconi e inaugurato pochi giorni fa. L’edificio ospita diversi servizi: 12 posti letto dedicati ad anziani parzialmente non autosufficienti, ai quali viene offerto un soggiorno temporaneo. E’ presente anche la stazione di posta, un punto di accesso e fornitura di servizi e un presidio di prima accoglienza per persone senza dimora o che si trovano in situazione di particolare difficoltà o emergenza.

Della nascita e dell’utilità di questo ‘’polo sociale’’, ha parlato Lana ricordando la convenzione fatta col Ciss e i comuni limitrofi a Villadossola. Il consiglio comunale di Piedimulera ha approvato la convenzione e il regolamento di funzionamento del gruppo appartamento.