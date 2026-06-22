Canton Ticino: elenco delle località sottoposte a controlli radar della velocità

La Polizia cantonale e le Polizie comunali ricordano che l’eccesso di velocità rappresenta una delle principali cause degli incidenti stradali, spesso con conseguenze gravi o addirittura mortali.

Per questo motivo viene rinnovato l’invito a tutti gli automobilisti a rispettare i limiti di velocità, contribuendo così a garantire la propria sicurezza e quella degli altri utenti della strada.

Nell’ambito delle attività di prevenzione e con l’obiettivo di ridurre il rischio di incidenti, nel corso della settimana 26, da lunedì 22 a domenica 28 giugno 2026, saranno effettuati controlli della velocità mediante dispositivi mobili e semi-stazionari nelle seguenti località:

Controlli della velocità mobili

Distretto di Leventina

Polizia cantonale: Airolo, Polmengo.

Polizie comunali: Pasquerio.

Distretto di Blenio

Polizie comunali: Torre.

Distretto di Riviera

Polizie comunali: Biasca.

Distretto di Bellinzona

Polizie comunali: Bellinzona, Gnosca, Arbedo, Gudo, Sementina, Giubiasco, Lumino, Monte Carasso.

Distretto di Vallemaggia

Polizie comunali: Gordevio, Giumaglio, Cevio.

Distretto di Locarno

Polizie comunali: Ascona, Porto Ronco, Losone.

Distretto di Lugano

Polizie comunali: Pambio-Noranco, Melide, Castagnola, Viganello, Pregassona, Ruvigliana, Canobbio, Monteceneri, Taverne, Lamone, Astano, Curio, Magliaso.

Distretto di Mendrisio

Polizie comunali: Pedrinate.

Controlli della velocità semi-stazionari

Canobbio.

Dall’elenco sono esclusi i controlli effettuati con veicoli civetta e quelli tramite pistola laser, strumenti utilizzati esclusivamente per contrastare le infrazioni più gravi alla Legge federale sulla circolazione stradale. L’obbligo di preannuncio non riguarda inoltre i controlli svolti sulla rete autostradale, in conformità con il parere espresso dall’Ufficio federale delle strade (USTRA). Resta comunque facoltà della Polizia cantonale effettuare, in casi eccezionali, controlli non annunciati finalizzati a reprimere comportamenti particolarmente pericolosi e a garantire la sicurezza degli utenti della strada. Si precisa infine che i controlli preventivamente comunicati potrebbero non essere effettuati per esigenze operative o a causa di problemi tecnici.