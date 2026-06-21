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Viabilità e trasporti | 21 giugno 2026, 12:10

Da Basilea a Bruxelles in treno: un'opportunità anche per i viaggiatori della linea del Sempione

Da inizio luglio 2027 sarà possibile viaggiare con il Tgv Inoui tra la città svizzera e quella belga, passandro da Strasgurgo

Da Basilea a Bruxelles in treno: un'opportunità anche per i viaggiatori della linea del Sempione

Anche i viaggiatori della linea ferroviaria del Sempione potranno raggiungere Bruxelles in treno. Basterà arrivare a Basilea per poi proseguire verso la città belga grazie al nuovo collegamento messo in atto da  Ffs, Sncf Voyageurs e la Sncb.

Le Ferrovie svizzere, quelle  francesci e la compagnia belga si sono associate per sperimentare l’estensione dell’attuale collegamento tra le due capitali europee, Bruxelles e Strasburgo, fino a Basilea. A partire da luglio 2027.  L’attuale offerta Tgv Inoui «Bruxelles–Francia», gestita congiuntamente da Sncf Voyageurs e Sncb, sarà quindi estesa fino alla città di Basilea.

‘’L’obiettivo – dicono le Ffs - è offrire un collegamento ferroviario con andata e ritorno il venerdì, il sabato e la domenica, avvicinando i viaggiatori di tre mercati dinamici: Svizzera, Francia e Belgio. Questa estensione permetterà inoltre ai viaggiatori svizzeri di raggiungere Londra con coincidenza a Lille oppure di proseguire il viaggio verso i Paesi Bassi via Bruxelles, offrendo valide alternative al trasporto aereo. Nel senso opposto, Londra–Svizzera, la coincidenza a Lille non è invece possibile con l’orario attuale.

Da inizio luglio 2027 sarà possibile viaggiare con il Tgv Inoui tra Basilea e Bruxelles-Midi con le stesse fermate intermedie previste dal servizio attuale. Basilea dista poco meno di 3 ore da Domodossola.

re.ba.

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