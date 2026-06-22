Autostrada A26, i cantieri attivi questa settimana

Autostrade per l’Italia ha diffuso la consueta informativa relativa ai cantieri attivi lungo l’autostrada A26 Gravellona Toce - Genova Voltri. Di seguito l’elenco completo delle modifiche alla viabilità per la settimana del 22 giugno.

Cantieri di chiusura in orario notturno:

Tra Baveno e Arona in direzione Genova, dalle 22.00 alle 6.00 nelle notti di lunedì 22 e mercoledì 24 giugno. Uscita obbligatoria a Baveno e possibile rientro ad Arona.

Chiusura del nodo A4/A26 provenendo da Torino in direzione Genova, dalle 22.00 alle 6.00 nella notte di lunedì 22 giugno. Uscita consigliata con possibile rientro a Romagnano Sesia.

Tra Arona e Baveno in direzione Gravellona Toce, dalle 22.00 alle 6.00 nelle notti di martedì 23 e giovedì 25 giugno. Uscita obbligatoria ad Arona e possibile rientro a Baveno.

Chiusura del nodo A26/A4 provenendo da Genova in direzione Torino, dalle 22.00 alle 6.00 nella notte di martedì 23 giugno. Uscita consigliata con possibile rientro a Romagnano Sesia.

Chiusura del nodo A4/A26 provenendo da Milano in direzione Genova, dalle 22.00 alle 6.00 nella notte di mercoledì 24 giugno. Uscita consigliata con possibile rientro a Romagnano Sesia.

Chiusura del nodo A4/A26 provenendo da Milano in direzione Gravellona Toce, dalle 22.00 alle 6.00 nella notte di giovedì 25 giugno. Uscita consigliata con possibile rientro a Vercelli est.

Chiusura del nodo A26/A4 provenendo da Gravellona Toce in direzione Milano, dalle 22.00 alle 6.00 nella notte di giovedì 25 giugno. Uscita consigliata con possibile rientro a Vercelli est.

Sulla D08 Gallarate-Gattico, tra Vergiate e Castelletto Ticino in direzione A26 Trafori, dalle 22.00 alle 6.00 nella notte di mercoledì 24 giugno. Uscita obbligatoria a Vergiate con possibile rientro a Castelletto Ticino.

Tra Castelletto Ticino e Vergiate in direzione Milano, dalle 22.00 alle 6.00 nella notte di giovedì 25 giugno. Uscita obbligatoria a Castelletto Ticino con possibile rientro a Vergiate.

Cantieri di corsia unica permanente:

Sul nodo di allacciamento A26/D36 provenendo da Genova in direzione Santhià, alla pkm 130+400 in modalità permanente.

Sulla D08 Gallarate-Gattico, sul nodo di allacciamento A26/D08 provenendo da Milano in direzione Genova, alla pkm 23+200 in modalità permanente.