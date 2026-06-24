Guardia di finanza, a Verbania la commemorazione dei caduti

In occasione della cerimonia militare di di celebrazione, in sede provinciale, del 252° anniversario della fondazione della guardia di finanza, prevista per le 19.30 di domani, 25 giugno, si è tenuta questa mattina, alla presenza del prefetto del Vco Matilde Pirrera, la solenne deposizione di una corona d’alloro in memoria dei caduti delle fiamme gialle – offerta dall’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia (Anfi) - presso la targa di marmo posta nell’androne di ingresso della caserma “Francesco Simonetta” di Verbania, che ricorda l’eroica resistenza di Cefalonia Corfù, dei finanzieri in forza al “I Battaglione Mobilitato” nel secondo conflitto bellico.

L’evento di commemorazione, al quale hanno preso parte il comandante provinciale, colonnello Antonio Giuseppe Garaglio, insieme ad una rappresentanza di ufficiali e militari in servizio ed in congedo delle sezioni Anfi di Verbania, Domodossola e Cannobio, costituisce, in occasione dell’annuale ricorrenza di fondazione del corpo, un tributo di memoria a tutte le Fiamme Gialle che hanno immolato la propria vita alla patria, indossando con orgoglio la divisa, in ogni tempo, con spirito di sacrificio, abnegazione e dedizione.