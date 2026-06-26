"Sketches sotto le stelle": la Filarmonica di Villadossola inaugura la rassegna estiva con due concerti

La Filarmonica di Villadossola dà il via alla propria stagione musicale estiva con "Sketches sotto le stelle", una rassegna che propone due concerti all'aperto pensati per accompagnare il pubblico in un viaggio tra colonne sonore, grandi classici e musica d'insieme. Diretta dal maestro Riccardo Armari, la formazione villadossolese presenterà un repertorio vario e coinvolgente, capace di unire brani di ispirazione cinematografica e composizioni della tradizione bandistica, in uno spettacolo adatto a spettatori di tutte le età.

Il primo appuntamento è in programma venerdì 26 giugno alle 21 nella sede della Filarmonica di Villadossola. In caso di maltempo il concerto sarà trasferito al Centro Museale (ex cinema). La rassegna proseguirà venerdì 3 luglio, sempre alle 21, nella piazza della chiesa di Antrona. Anche in questo caso è previsto un piano alternativo: se le condizioni meteo non permetteranno lo svolgimento all'aperto, l'esibizione si terrà all'interno della chiesa.

Entrambe le serate saranno arricchite dalla partecipazione della classe di Musica d'Insieme, coordinata dalla docente Antonella Lepiani, che affiancherà la Filarmonica nel corso dei concerti. L'iniziativa è realizzata con il patrocinio dei Comuni di Villadossola e Antrona Schieranco e rappresenta uno degli appuntamenti che aprono il calendario delle manifestazioni estive dell'Ossola.