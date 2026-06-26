Trontano, i volontati dell'Aib in festa

Da questa sera a domenica 28 giugno a Trontano si terrà nell'area attrezzata vicino alla stazione della Ferrovia Vigezzina la festa dei Volontari dell'Aib. Saranno tre giornate ricche di eventi e intrattenimento ad ingresso libero. Oggi, venerdì 26 giugno, apertura alle 18.00 con il punto ristoro, che quest'anno proporrà solo per venerdì sera, in aggiunta alle tradizionali specialità alla griglia, il toro allo spiedo. La serata musicale di apertura a partire dalle 21.30 "Flame party" sarà dedicata ai giovani con, l'esibizione della dj milanese Vividee. Il 27 giugno apertura stand gastronomici alle 19.00 e alle 21.30 serata danzante con l'orchestra Romeo Coperfisa.

Domenica 28 giugno alle 10.00 apertura festa, alle 12.00 apertura posto ristoro e alle 21.00 serata danzante con l'orchestra Anna Borielllo e la Flu band. Durante la serata ci sarà l'estrazione dei numeri vincenti della sottoscrizione a premi. Sabato e domenica saranno visitabili i mulini di Graglia, il torchio e saranno possibili escursioni nel centro storico del paese. La festa si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica.