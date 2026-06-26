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Eventi | 26 giugno 2026, 14:28

Domodossola, "La Rivincita su 2 Ruote": moto, musica e solidarietà al Bar La Rivincita

Sabato 27 giugno in via San Francesco una giornata dedicata agli appassionati delle due ruote con concerto degli Strafighi, grigliata, giochi per bambini e raccolta fondi a favore dell'associazione "Gli Invincibili"

Domodossola, &quot;La Rivincita su 2 Ruote&quot;: moto, musica e solidarietà al Bar La Rivincita

Una giornata all'insegna della passione per le moto, della musica dal vivo e della solidarietà. È quella organizzata per sabato 27 giugno dal Bar La Rivincita di via San Francesco 25 a Domodossola con l'evento "La Rivincita su 2 Ruote".

La manifestazione prenderà il via fin dal mattino e proseguirà fino a sera, invitando motociclisti e appassionati a raggiungere il locale con la propria moto per trascorrere una giornata in compagnia. Per l'occasione sarà messo a disposizione un ampio piazzale dedicato al parcheggio delle due ruote. Ad animare l'evento sarà la band Gli Strafighi, che proporrà un concerto live con Ruben Sacco alla voce, Carmelo Macrì e Davide Visin alle chitarre, Diego Macrì alla batteria e Oscar Zani al basso.

Nel corso della giornata non mancheranno le specialità gastronomiche con costine alla griglia, patatine a volontà e birra fresca, mentre i più piccoli potranno divertirsi grazie ai gonfiabili e ai giochi allestiti per l'occasione.                                           L'iniziativa avrà anche una finalità benefica: durante l'evento sarà infatti promossa una raccolta fondi a favore dell'associazione "Gli Invincibili", realtà che sostiene bambini e ragazzi attraverso lo sport e progetti di inclusione.

La partecipazione è su prenotazione obbligatoria. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare gli organizzatori via WhatsApp ai numeri 348 0021208 (Andrea) e 347 4839266 (Anna).

Redazione

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