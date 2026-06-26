Si inaugura la nuova "Via dei torchi e dei mulini"

Giunge al termine il conto alla rovescia per l’inaugurazione della “Via dei torchi e dei mulini”, lo storico sentiero che collega le frazioni alte di Domodossola e Villadossola che negli ultimi mesi è stato oggetto di un importante progetto di ripristino e valorizzazione del percorso, curato dalla sezione Seo Cai di Domodossola in qualità di ente capofila, con il contributo del Lions Club di Domodossola in occasione del suo 60esimo anniversario di fondazione, dei comuni di Domodossola e Villadossola e con il sostegno di Fondazione Cariplo.

Sabato 27 giugno alle 12.00, dunque, il taglio del nastro alla presenza delle autorità del territorio e delle associazioni promotrici dell’iniziativa. Ma i festeggiamenti avranno inizio già nel corso della mattinata e si svolgeranno interamente nella frazione di Tappia.

Per raggiungere Tappia sono in programma due escursioni, di diversa difficoltà. Una adatta a tutti, con partenza alle 9.00 dal Sacro Monte Calvario, con l’accompagnamento delle guide del Cai di Domodossola. La seconda, invece, è consigliata per escursionisti esperti e parte alle 8.00 dalla frazione Boschetto – con sosta a Sogno - con le guide del Cai di Villadossola. Sarà inoltre disponibile, dalle 9.00 alle 17.00, un servizio navetta dalla Lucciola di Villadossola (costo 5 euro).

A partire dalle 10.00 a Tappia visite guidate del borgo, musica e canti a cura del coro Seo Cai di Domodossola e del quartetto “Ottoni del lago” - che alle 11.00 terranno un concerto nella chiesa di Tappia -, l’inaugurazione del nuovo museo e la vendita di prodotti tipici. Alle 12.00 il taglio del nastro e, a seguire, la distribuzione di polenta, sciriui, gorgonzola e crescenzino. Nel pomeriggio prosegue la festa con canti, musica e balli. Il giorno successivo, domenica 28 giugno, alle 11.00 con la messa solenne nella chiesa di San Zenone a Tappia.