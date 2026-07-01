Inaugurati a Premosello i nuovi giochi inclusivi FOTO

Domenica 28 giugno, alle ore 16:30, si è tenuta l’inaugurazione dei nuovi giochi inclusivi presso il parco giochi di Premosello Chiovenda.

La cerimonia si è aperta con la benedizione fatta da Don Ezio Rametti; a seguire sono intervenuti il sindaco Elio Fovanna e il consigliere delegato Salvatore Addamo. Il momento simbolico del taglio del nastro è stato affidato ai bambini presenti, protagonisti di una giornata pensata proprio per loro.

Ad allietare il pomeriggio è stata presente anche la delegazione della Croce Rossa di Premosello con l’iniziativa del truccabimbi. Considerate le alte temperature, la Protezione Civile di Premosello a mezzo del suo responsabile Ivan Girardi ha inoltre allestito un gazebo dedicato alla distribuzione della merenda, offerta a tutti i partecipanti.

La partecipazione è stata numerosa e questo testimonia quanto sia sentita dalla comunità l’attenzione verso gli spazi dedicati ai più piccoli.

‘’Un sentito ringraziamento va a tutte le mamme che hanno contribuito alla riuscita di questa importante giornata. Un grazie particolare a Francesca, Valentina, Sara e Chiara per il prezioso contributo e l’aiuto offerto. Un ringraziamento speciale anche al Supermercato Sigma di Vogogna e alla Tabaccheria Borella Lucia per quanto gentilmente messo a disposizione’’ dice l’amministrazione comunale di Premosello Chiovenda, che conferma l’impegno che vedrà, entro l’autunno, sostituire tutti i giochi usurati ancora presenti, compresa la teleferica, con l’obiettivo di consegnare ai nostri bambini un parco giochi completamente rinnovato e sicuro. ‘Interventi saranno realizzati a costo zero per i cittadini’’ spiega l’amministrazione.