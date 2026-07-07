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Cronaca | 07 luglio 2026, 18:40

Bannio Anzino, rogo nei boschi: la situazione resta critica

Resta attivo il rogo scoppiato il 6 luglio in località Dorchetta. Canadair ed elicotteri hanno sospeso gli interventi per essere impiegati su altri incendi, mentre un presidio fisso protegge le baite vicine

Bannio Anzino, rogo nei boschi: la situazione resta critica

Non si placano le fiamme divampate nel pomeriggio di ieri, 6 luglio, nei boschi del territorio di Banno Anzino, in località Dorchetta. “L’incendio è ancora pienamente attivo - fa sapere il sindaco Pierfranco Bonfadini - dopo alcuni lanci da parte dei Canadair e degli elicotteri, i mezzi hanno dovuto abbandonare temporaneamente l’area, perché sono impegnati in altre zone. Purtroppo, la situazione è critica in molte aree del Vco e non solo”.

Fortunatamente, anche in questo caso non risultano coinvolte persone o abitazioni: “In località Dorchetta è presente un alpeggio comunale - spiega il sindaco - ed è a pochi metri dall’incendio. È stato però istituito un presidio fisso in zona, che dovrebbe evitare la propagazione delle fiamme fino alle baite”.

l.b.

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