Macugnaga, Candiani: "Abbiamo fatto tutto il possibile, ora il futuro passa da una nuova telecabina"

"Come amministrazione abbiamo fatto tutto quello che era nelle nostre possibilità. Purtroppo ci troviamo di fronte a una situazione amministrativa e giudiziaria sulla quale il comune non può intervenire". Il sindaco di Macugnaga, Stefano Candiani, commenta così la mancata riapertura della seggiovia Pecetto-Belvedere, che non potrà tornare in funzione nonostante il parere favorevole della regione Piemonte. A fermare l'impianto è l'assenza del nulla osta di Ansfisa.

"La revisione dell'impianto è stata completata – spiega Candiani – ma oggi sono questioni esterne a impedirne la riapertura. Chiederemo chiarimenti, ma non abbiamo voce in capitolo su decisioni che non dipendono dal comune". Secondo il sindaco, il problema nasce da lontano. "Nel 2019 era stata concessa una proroga, da allora si sarebbe dovuto lavorare alla sostituzione dell'impianto. Questo non è stato fatto e oggi ne paghiamo le conseguenze".

Lo sguardo dell'amministrazione è quindi rivolto al futuro. Il comune ha già avviato un confronto con Monterosa 2000, che curerà la progettazione del nuovo impianto, e con la regione Piemonte per individuare le risorse necessarie. L'obiettivo è realizzare una nuova telecabina, considerata l'unica soluzione tecnicamente praticabile, per un investimento di circa 20 milioni di euro. Nel frattempo prosegue anche il lavoro per ottenere la riapertura del sentiero verso l'Alpe Pedriola e il rifugio Zamboni-Zappa, così da restituire almeno questo importante itinerario agli escursionisti. "Nei prossimi giorni avremo altri incontri con la società Monte Rosa 2000 e con la regione. La sfida é trovare risorse così importanti in poco tempo".

Per Candiani, però, il rilancio di Macugnaga non può limitarsi agli impianti. "Stiamo lavorando a una nuova visione della località. Dobbiamo puntare sugli eventi culturali e soprattutto sulla stagione estiva, che oggi registra il maggior numero di visitatori. Allo stesso tempo sarà fondamentale aumentare i posti letto e migliorare l'offerta ricettiva, attraverso una collaborazione tra amministrazione e operatori turistici".