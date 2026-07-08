Un nuovo quad per il soccorso alpino di Baceno, in ricordo di Elia FOTO

La benedizione, il ricordo, la partecipazione. Un momento particolare quello di sabato pomeriggio a Baceno, durante la due giorni di festa che si è svolta nell’area del campo sportivo. La benedizione riguardava il quad di cui si è dotata la stazione Cnsa di Baceno. Ventidue volontari guidati da Roberto Proletti che operano su una vasta fetta di territorio, pronti anche a spostarsi in altre zone della provincia per soccorrere chi chiede aiuto.

Stazione che ha da ora un nuovo quad, che certamente ‘aiuterà’ nelle operazioni di soccorso.

Una novità illustrata dal capostazione di Baceno Roberto Proletti, dal giornalista Marco de Ambrosis e da Matteo Gasparini, responsabile provinciale del Cnsas. Una ‘’fotografia’’ , la loro, dell’opera quotidiana del soccorso alpino.

Da sabato dotato di questo nuovo, utile mezzo acquistato tra quelli dismessi dopo la chiusura delle Olimpiadi invernali svoltesi in Italia. Un mezzo benedetto dal parroco di Baceno, don Davide Gheza, che ha ricordato Elia Folloni, morto a 18 anni nel 2023, in ricordo del quale il quad è stato acquistato, con l’aiuto di molte persone e associazioni della valle. Don Davide ha ricordato proprio la passione per i motori di Elia ed evidenziato come la benedizione del mezzo comprendesse i volontari che operano con altruismo in aiuto delle persone.

Un quad di cui il Soccorso alpino di Baceno ha voluto dotarsi trovando l’adesione di molti in valle: dai parenti del povero Elia alla banda di san Rocco, dalla Pro Loco di Baceno alle Streghe di Croveo, dal Consorzio di Esigo al gruppo giovani di Croveo, dal Consorzio di Agaro-Costa a quello di Crampiolo, dal bar cooperativa al bar Cistella di Croveo, dalla Società di Mutuo Soccorso di Premia alla Moro Sarizzi e agli alimentari Minoletti di Baceno, ai comuni di Crodo, Baceno e Premia.

Una gara di solidarietà, dicevamo, di cui la valle va orgogliosa. Tutto in ricordo di Elia.