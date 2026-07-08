Contrasto all'immigrazione irregolare nel Vco: la Polizia di Stato rimpatria tre cittadini stranieri

La Polizia di Stato di Verbania nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di controllo del territorio finalizzati al contrasto dell'immigrazione irregolare, ha proceduto nei giorni scorsi al rimpatrio di tre cittadini stranieri.

Grazie all’attività dell’Ufficio Immigrazione della Questura è stato possibile accompagnare a Tirana un cittadino di nazionalità albanese, consegnato al Settore di Polizia di Frontiera di Domodossola a seguito di riammissione dalla Svizzera.

Nel contempo, è stato rimpatriato a Bogotá un cittadino colombiano già detenuto presso la locale Casa Circondariale per i reati di furto e borseggi e destinatario alla misura alternativa dell’espulsione come sanzione sostitutiva alla pena detentiva.

Dall’inizio dell’anno ad oggi sono 51 le espulsioni effettuate dalla Polizia di Stato di cui 9 con accompagnamento coatto alla frontiera da parte del personale di Polizia.