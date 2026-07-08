Incendi nel Vco, proseguono le operazioni di spegnimento: resta alta l’attenzione in Val Grande e Valle Anzasca VIDEO

Sono continuate anche ieri, martedì 7 luglio, le operazioni di spegnimento dei roghi attivi sul territorio del Verbano Cusio Ossola, in particolare in Val Vigezzo, in Valle Anzasca e in Val Grande, con il supporto dei mezzi aerei della flotta regionale e della flotta di Stato.

A Dissimo, nel comune di Re, l’incendio è in bonifica con un servizio di vigilanza attiva da parte del personale del corpo Aib (Anti Incendio Boschivo).

A Bannio Anzino il rogo è ancora attivo e per questo motivo nella notte personale dei vigili del fuoco ha presidiato delle baite per difenderle da un’eventuale progressione del fuoco.

A Premosello l’incendio ha superato i contrafforti montuosi e si è propagato nel Parco Nazionale della Val Grande, ma grazie al supporto della tecnologia satellitare sono stati individuati i punti caldi permettendo di effettuare lanci mirati con canadair nei punti più critici e fermarne l’avanzamento. Nella prima serata di ieri sono stati anche effettuati alcuni sorvoli con i Sapr (sistemi aeromobili a pilotaggio remoto) dei vigili del fuoco per monitorare l evoluzione dello scenario. Per questo ultimo rogo resta sempre fisso il presidio dei Vigili del Fuoco con Ucl (Unità di Crisi Locale) ad Anzola d’Ossola. Le operazioni risultano molto difficili per la complessa orografia del territorio ove sono scoppiati i roghi e la conseguentemente difficoltà di operare con personale da terra per lo spegnimento e la bonifica.