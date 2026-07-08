Macugnaga, puledro sbranato a pochi passi dal centro abitato di Borca: torna l'allarme lupi

Nuovo episodio che riaccende la preoccupazione in Valle Anzasca per la presenza dei lupi. Nella notte di ieri, a Macugnaga, un puledro di razza Concours Anacce è stato sbranato a circa 80 metri dal centro abitato della frazione Borca, in una zona molto vicina alle abitazioni.

L'episodio si inserisce in un contesto che, secondo quanto viene segnalato da residenti e allevatori, vede da tempo una presenza sempre più frequente dei lupi anche in prossimità dei paesi. Gli avvistamenti all'interno dei centri abitati della valle continuano infatti a susseguirsi, alimentando la preoccupazione della popolazione.

Negli ultimi anni gli attacchi attribuiti ai lupi hanno interessato numerose tipologie di bestiame, con predazioni ai danni di ovini, caprini, bovini ed equini. Non solo animali da allevamento: vengono segnalati anche episodi che hanno coinvolto animali domestici, con un cane e diversi gatti uccisi.

L'ultimo caso, avvenuto a pochi metri dalle case di Borca, riporta al centro dell'attenzione il tema della convivenza tra la fauna selvatica e le attività agricole e zootecniche della montagna, oltre alle richieste di interventi per tutelare allevatori e residenti.