Primo Comitato di Pilotaggio per Simplon 2050: sfida della mobilità sostenibile tra Italia e Svizzera

Nei giorni scorsi si è tenuto presso la provincia del Verbano Cusio Ossola il primo Comitato di Pilotaggio (Copil) del progetto Simplon 2050, iniziativa finanziata dal Programma di Cooperazione Interreg Italia–Svizzera che punta a rafforzare la collaborazione tra i territori attraversati dall’asse del Sempione e a definire strategie innovative per una mobilità più sostenibile, integrata e resiliente. L’incontro ha consentito ai partner di condividere il quadro amministrativo, definire le modalità di gestione, rendicontazione e comunicazione delle attività, e programmare le prossime fasi di lavoro.

Tra i principali temi affrontati figurano l’organizzazione degli strumenti di coordinamento tra i partner, la realizzazione di uno spazio digitale condiviso per la gestione della documentazione progettuale e la definizione del piano di comunicazione, che accompagnerà l’intero percorso con attività informative rivolte a istituzioni e stakeholder e cittadini. Particolare attenzione è stata dedicata al Work Package 1 – Analisi dello stato dell’arte, fase fondamentale per costruire solide basi conoscitive sulle quali sviluppare le successive azioni progettuali. Le attività prevedono la mappatura delle buone pratiche già esistenti, l’analisi degli studi e delle iniziative in corso, l’individuazione degli stakeholder territoriali e la costituzione di un gruppo permanente di confronto capace di accompagnare l’intero sviluppo del progetto. Parallelamente prende forma il Work Package 2, dedicato ai tavoli tematici che coinvolgeranno enti pubblici, operatori economici, istituzioni, associazioni e mondo della ricerca nella definizione di proposte concrete per il futuro della mobilità transfrontaliera, con particolare riferimento al trasporto passeggeri, al trasporto merci e all’intermodalità.

Simplon 2050 nasce con l’ambizione di costruire una visione condivisa dello sviluppo dell’asse del Sempione al 2050, promuovendo un modello di cooperazione stabile tra Italia e Svizzera e favorendo politiche coordinate in grado di migliorare l’accessibilità, la sostenibilità ambientale e la competitività del territorio. Sono inoltre state definite dal partenariato istituzionale e tecnico che opererà nei prossimi mesi attraverso incontri periodici, attività di analisi, tavoli di lavoro e momenti di confronto con gli stakeholder locali, con l’obiettivo di elaborare scenari e strumenti operativi per affrontare le sfide della mobilità del futuro. Con questo percorso si intende trasformare la cooperazione transfrontaliera in un laboratorio permanente di innovazione, capace di generare benefici concreti per imprese, cittadini e territori dei due versanti del Sempione.