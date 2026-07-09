Torna il Matibellula Summer Fest: due giorni di sport, musica e solidarietà

È in programma per l’11 e 12 luglio la nuova edizione di “Matibellula Summer Fest - Ricordando Matilde”, il grande evento estivo promosso dall’associazione Matibellula all’oratorio Don Bosco di Preglia di Crevoladossola in memoria della piccola Matilde Cara. “Saranno due giorni colmi di divertimento, buon cibo e musica, con tornei sportivi e tante attività per i più piccoli”, dice la presidente dell'associazione, Alinda Sottini.

Sabato 11 luglio si inizierà alle 9.00 con un torneo di calcio a 5 per le annate 2015, 2016 e 2017 con relativa premiazione alle 17.00. Alle 17.30 una dimostrazione dei cani dell'unità cinofila della guardia di finanza. Poi ancora un'amichevole di calcio a 9 e, alle 20.00, l'inizio della serata musicale con i racconti acustici di Alexo Vitruviano. A seguire, fino alle 24.00, si ballerà con Tanza.

Domenica 12 luglio prenderanno il via due tornei di beach volley, uno under 16 ed uno open, con premiazione alle 18.00. Alle 9.30 e alle 17.30, invece, due sessioni di camminata metabolica con Antonella, mentre alle 16.30 la presentazione del libro “Dammi un segno” di Giulia Piana e Barbara Vesco. Dalle 18.30 amichevole di calcio a 5 e poi ancora musica con “Noi due per Matibellula” con Elisa Pirone e Luca Falcioni. A seguire la Decaband Wolf, tributo agli 883.

In entrambe le giornate saranno inoltre presenti tante attività ricreative, per grandi e piccini, come la Slot Machine Umana ee il Banco di Beneficenza. Sempre aperto il punto ristoro con grigliata e fritto misto.

Tutto il ricavato della festa andrà a sostegno dei progetti di Matibellula, con particolare riferimento al mantenimento di un ricercatore che l'associazione ha assunto dallo scorso febbraio e che lavora presso l'Università Aldo Moro di Bari, e a sostegno del mondo delle Cure Palliative Pediatriche nel Vco.