I Midnight Kings accendono la serata dei “Giovedì nel Borgo”

Prosegue il calendario estivo dei "Giovedì nel Borgo", la rassegna organizzata dal Comune di Domodossola e dalla Pro Loco, in collaborazione con l'Associazione Karma, che fino al 20 agosto animerà il centro storico con musica e iniziative dedicate a grandi e piccoli.

L'appuntamento di questa sera, giovedì 9 luglio, propone un doppio evento. In piazza Mercato, alle 21.30, saliranno sul palco i Midnight Kings, protagonisti della serata musicale a ingresso libero.

Prima del concerto, alle 20.45 in piazza Chiossi, spazio ai più piccoli con un laboratorio creativo curato da Aurélie Bou, pensato per coinvolgere bambini e famiglie in un momento di gioco e condivisione.

Tutti gli appuntamenti della rassegna sono gratuiti. In caso di maltempo, il concerto dei Midnight Kings sarà trasferito nella Cappella Mellerio, mantenendo invariato l'orario di inizio.