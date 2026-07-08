Cuzzego celebra la patronale di San Giovanni Battista

Cuzzego, frazione di Beura, celebra la festa patronale di San Giovanni Battista e in contemporanea, dal 17 al 19 luglio, all'ex asilo si terrà una mostra delle opere delle pittrici Veronica ed Eleonora Falcioni e altri artisti.

Giovedì 16 luglio alle 18.30 in chiesa parrocchiale inizia il triduo di preparazione. Venerdì 18 Santa Messa e triduo. Alle 19.30 in piazza della chiesa ci sarà la possibilità di gustare la pasta in piazza e di fare un'offerta alla fiera del dolce. A seguire musica sotto le stelle con Dario. Sarà attivo un punto ristoro con panini con le salamelle e patatine. In caso di brutto tempo la manifestazione si svolgerà al coperto.

Sabato 18 luglio al circolo Acli San Giovanni Battista aperitivo in compagnia di dj Viola. Alle 21.00 si svolgerà la processione con la statua di San Giovanni Battista, con partenza dalla chiesa per le vie del paese animata dalla banda Alpina di Malesco.

Domenica 19 luglio alle 10.00 ci sarà la messa solenne e il mercatino delle offerte. Alle 17.30 in chiesa parrocchiale vespri e benedizione dei bambini.