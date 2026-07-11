“Sport e inclusione”: a Malesco il campo estivo della Croce Rossa di Verbania

La Croce Rossa Italiana comitato di Verbania organizza il campo estivo “Sport e inclusione - Red4Kids”, dedicato a bambini e ragazzi. Il campo si terrà a Malesco dal 30 agosto al 4 settembre e sarà accessibile a tutti gratuitamente.

L’obiettivo è quello di avvicinare le nuove generazioni, attraverso il gioco e il divertimento, a tematiche importanti quali l’attività fisica, lo stile di vita sano, l’educazione alimentare e la cittadinanza attiva.

Il campo estivo offre 25 posti per bambini e ragazzi tra i 7 e i 14 anni. Le iscrizioni sono aperte fino al 15 luglio o fino ad esaurimento posti. Per iscriversi è necessario compilare il modulo disponibile sul sito della Croce Rossa di Verbania e inviarlo all’indirizzo verbania.giovani@piemonte.cri.it, allegando attestazione Isee o equivalente dichiarazione reddito sostitutiva.

La partecipazione prevede anche due incontri dedicati ai genitori, sul tema “Come aiutare i ragazzi a crescere in salute con consigli pratici su alimentazione e movimento”. Gli incontri si tengono il 25 luglio e il 12 settembre, con la possibilità di confrontarsi con un nutrizionista e un chinesiologo.