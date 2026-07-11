Il regista Abel Ferrara al Calvario di Domodossola per leggere le poesie di Gabriele Tinti

Il Sacro Monte Calvario di Domodossola ospiterà domenica 12 luglio, alle 11.30, un appuntamento che intreccia poesia, teatro e spiritualità. Nella cappella XIII del Santuario del SS. Crocifisso, il regista e attore Abel Ferrara interpreterà le poesie dello scrittore Gabriele Tinti, ispirate al tema della Deposizione di Cristo.

L'iniziativa, promossa dall'Ente di gestione dei Sacri Monti, rappresenta il terzo appuntamento di un progetto che intende rileggere i Sacri Monti come luoghi vivi, in cui voce, corpo e poesia diventano strumenti per riscoprire il significato artistico e spirituale dei complessi monumentali, offrendo al pubblico un'esperienza immersiva e meditativa.

La lettura si svolgerà nella cappella che custodisce il gruppo scultoreo dedicato alla Deposizione, realizzato tra il 1663 e il 1664 da Dionigi Bussola e Giovanni Battista Volpino. Le dieci statue raccontano il momento conclusivo della Passione di Cristo con un forte realismo espressivo, ulteriormente valorizzato dal recente restauro.

"Per dare voce ai piangenti mi sono ispirato proprio ai compianti e alle lamentazioni funebri che assumevano, sin dall'antichità, una dimensione teatrale nell'ottica di sacre rappresentazioni e sacre cerimonie, portando in sé una disposizione performativa che oggi dà senso a questo nostro lavoro", spiega Gabriele Tinti. "A piangere sulle nostre sorti, su questo corpo piagato, sofferente, ferito anche dopo la morte sarà Abel attraverso le mie parole, in una sorta di confessione, di preghiera".

Il reading, concepito in occasione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi, vuole così creare un dialogo tra tradizione e contemporaneità, rinnovando il linguaggio della devozione attraverso la poesia e la presenza scenica.

"Questa iniziativa interpreta pienamente l'esigenza di coniugare la conservazione del patrimonio culturale con la sua valorizzazione attraverso linguaggi contemporanei che dialoghino con il contesto e ne rievochino la vocazione", sottolinea la direttrice dell'Ente di gestione dei Sacri Monti, Marina Feroggio. "I Sacri Monti sono nati per comunicare in modo immersivo e coinvolgente attraverso immagini, architetture, sculture e paesaggio. Con la poesia di Gabriele Tinti, interpretata da Abel Ferrara, si raccoglie questa eredità facendo riscoprire le cappelle come luoghi vivi, capaci di suscitare emozioni, spiritualità e una conoscenza profonda del loro significato".

La presidente dell'Ente, Francesca Giordano, evidenzia inoltre il valore del sistema dei Sacri Monti riconosciuto dall'Unesco. "Varallo, Orta, Domodossola e Ghiffa fanno parte di un circuito culturale piemontese di rilievo nazionale e internazionale, che può essere attraversato e vissuto in molte forme: dalla visita storico-artistica al cammino, dalla dimensione spirituale ai linguaggi contemporanei".

L'appuntamento rientra nel più ampio progetto internazionale di Gabriele Tinti dedicato ai capolavori dell'arte, che negli ultimi anni ha coinvolto attori di fama mondiale come Willem Dafoe, Kevin Spacey, Malcolm McDowell e lo stesso Abel Ferrara, oltre a prestigiose istituzioni museali tra cui il Metropolitan Museum of Art di New York, il Getty Museum e il Lacma di Los Angeles, il British Museum di Londra, l'Art Institute of Chicago, il Parco Archeologico del Colosseo, Pompei e il Pantheon.

L'evento è organizzato dall'Ente di gestione dei Sacri Monti con il patrocinio della Regione Piemonte, della Città di Domodossola, dei Padri Rosminiani e del Consorzio per il restauro e la valorizzazione delle cappelle del Sacro Monte Calvario, con il sostegno di Fondazione Cariplo e Fondazione Comunitaria Vco e la collaborazione di Aethos come hospitality partner.