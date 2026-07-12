Crevoladossola, teatro e nuova illuminazione per l’Oratorio di Santa Croce: doppio appuntamento tra cultura e valorizzazione del territorio

Una domenica all'insegna della cultura, della valorizzazione del territorio e della collaborazione tra associazioni e volontari. Lo scorso 5 luglio il Comune di Crevoladossola ha organizzato due iniziative che hanno richiamato numerosi partecipanti tra Scezza e Croppargino.

Il pomeriggio si è aperto a Scezza con la tappa della rassegna itinerante “Teatro nei Paesi 2026”, accompagnata da attività di intrattenimento dedicate a bambini e adulti. L'iniziativa è stata curata dall'Associazione Progetto RESCUE! APS con la collaborazione del Gruppo Alpini di Crevoladossola, che ha messo a disposizione l'area feste della frazione e offerto un rinfresco ai presenti.

In serata il pubblico si è poi trasferito a Croppargino, raggiungendo con una breve passeggiata l'Oratorio di Santa Croce, dove alle 21.30 è stato acceso il nuovo impianto di illuminazione notturna, alimentato da energia prodotta tramite pannelli solari. Il sentiero è stato reso sicuro e illuminato grazie al supporto della Squadra AIB di Crevoladossola.

L'intervento si inserisce nel più ampio progetto di valorizzazione dell'area, recentemente interessata da opere di bonifica e disboscamento autorizzate per proteggere l'edificio religioso da eventuali calamità naturali e incendi. Grazie alla nuova illuminazione, l'oratorio è ora visibile anche nelle ore serali da gran parte della piana dell'Ossola, valorizzando uno dei punti panoramici più suggestivi del territorio.

Il progetto prevede inoltre il riutilizzo del legname ricavato dagli alberi abbattuti per realizzare tavoli e panche che saranno collocati nel nuovo belvedere, creando uno spazio di sosta a disposizione di residenti, escursionisti e turisti.

L'Amministrazione comunale ha infine rivolto un ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita delle iniziative: la Squadra AIB e il Gruppo Alpini di Crevoladossola, il Consorzio Crevola Alta, l'Associazione Progetto RESCUE! APS e la famiglia Prata, fabbricieri dell'Oratorio di Santa Croce.