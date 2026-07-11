Lusentino si prepara al Karmageddon: oggi la quinta edizione del festival a Domobianca365

Mancano poche ore alla quinta edizione di Karmageddon, il festival di musica elettronica che oggi, sabato 11 luglio, torna ad animare l’area Lusentino di Domobianca365. Una giornata interamente dedicata alla musica, alla condivisione e alla scoperta di nuovi linguaggi artistici, con un appuntamento che negli anni è diventato uno degli eventi più attesi dell’estate ossolana.

Nato dall’iniziativa di un gruppo di amici e organizzato dall’Associazione Kulturale Karma, Karmageddon è cresciuto edizione dopo edizione mantenendo una forte identità legata alla ricerca musicale e alla volontà di proporre un’esperienza diversa nel panorama degli eventi del territorio.

"Raggiungere la quinta edizione rappresenta per noi un traguardo importante – spiegano gli organizzatori –. Il festival è cresciuto grazie al lavoro di tanti volontari, alla fiducia dei partner e all’affetto del pubblico. Continuiamo a credere che la musica possa essere uno strumento per valorizzare il territorio, creare occasioni di incontro e offrire nuove opportunità culturali all’Ossola".

L’edizione 2026 punta ancora una volta su una proposta musicale capace di unire artisti affermati della scena elettronica internazionale e nuovi protagonisti emergenti.

Tra gli ospiti principali della giornata ci sarà Damianito, dj e producer italiano tra i più riconosciuti a livello internazionale, campione mondiale Red Bull 3Style 2018 e artista con collaborazioni che spaziano da Snoop Dogg agli Wu-Tang Clan fino a Skrillex. Sul palco anche Dj Priya, artista britannica di origini indiane protagonista di importanti appuntamenti internazionali come Glastonbury, Boomtown e il tour indiano di Boiler Room.

A completare il gruppo dei nomi di punta sarà Kharfi, producer italiano classe 1997 già protagonista di festival come Nameless Music Festival e MTV Digital Days, con uno stile che mescola elettronica ed eurodance.

La line-up sarà arricchita dalle esibizioni di Yub, Eve Roots, Sonny Denja, Thomas Cantadore, Toncelli, Rianmann (UK), AleMaro e Guacho, insieme ai collettivi Oxygen e Back To The Roots.

Il festival prenderà il via alle 15, con una formula che guarda sempre più anche alla dimensione diurna dell’evento: oltre alla musica saranno presenti attività, stand, momenti di intrattenimento, proposte gastronomiche e occasioni per vivere la montagna di Domobianca365.

La crescita della manifestazione è confermata anche dai numeri: l’edizione precedente ha registrato circa 1.300 presenze, con pubblico arrivato da diverse regioni del Nord Italia e anche dall’estero. Per il 2026 i primi 100 biglietti sono andati esauriti in sole tre ore, mentre la seconda release promozionale è stata completata in 24 ore.

Domobianca365 si conferma parte integrante del progetto, non solo come location ma come elemento caratterizzante dell’identità del festival: musica elettronica e ambiente alpino si incontrano in una cornice pensata per valorizzare il territorio.

Confermata anche l’attenzione alla sostenibilità, attraverso iniziative come il car sharing per ridurre l’impatto degli spostamenti, l’utilizzo di bicchieri riutilizzabili e l’area tenda gratuita per il pubblico.

Tra le collaborazioni dell’edizione 2026 figurano inoltre il Comitato di Domodossola della Croce Rossa Italiana, presente con uno spazio dedicato alla prevenzione e alla sensibilizzazione, e Avis Ossolana, impegnata nella diffusione di materiale informativo.

"Siamo orgogliosi di poter annoverare tra i partner dell’edizione 2026 Terme di Crodo S.r.l., realtà imprenditoriale tra le più rappresentative dell’Ossola, capace di coniugare tradizione locale e presenza sui mercati nazionali e internazionali, insieme a McDonald’s Domodossola, che contribuisce concretamente alla realizzazione dell’evento" concludono i ragazzi di Karma. "Un ringraziamento va a tutti gli sponsor e alle realtà del territorio che, con il loro supporto, rendono possibile la crescita e la realizzazione del festival".