Trontano, conto alla rovescia per la nuova edizione dell'Open Air Festival

Torna anche quest’anno l’Open Air Trontano Festival, la manifestazione musicale nata nel 2009 che anima l’area feste degli Alpini di Trontano. L’edizione 2026 è in programma per sabato 25 luglio dalle 9.00 alle 2.00 ed è, come di consueto, promosso dall’associazione Il Clan dello Sciamano.

Si confermano i due palchi della scorsa edizione, che ospiteranno una selezione di progetti live e dj set che attraversano generi senza confini: dall’elettronica al folk, dal rock alla world music. Tra i nomi confermati per il 2026: Mombao, dj Wobbly, Aikar Orkestra, The Gamblers, I Bellissimi Dischi Di Ornavasso, e molti altri artisti e progetti immersivi che si alterneranno nei diversi spazi del festival. Novità di quest’anno, invece, sarà La Valera, terzo palco con una programmazione dedicata alle sonorità folk e popolari, come Le Voci del Cistella. Qui si potranno vivere momenti di musica condivisa e improvvisazione, tra cui la jam session guidata dai Quarta Trio.

Tra i momenti più sentiti e attesi torna anche la Cerimonia dell’Arco, accompagnata quest’anno da una parata pensata e guidata da Progetto Rescue, appuntamento annuale diventato nel tempo uno dei simboli identitari del festival. Un rito collettivo che rompe i confini tra spettacolo e partecipazione, tra palco e comunità, e che porta nel cuore dei boschi di Trontano un momento di raccoglimento, connessione e presenza condivisa.

Accanto alla musica, il festival è un contenitore vivo di esperienze diffuse nei boschi e negli spazi aperti di Trontano: teatro e performance, circo itinerante, spettacoli di fuoco, parate artistiche, installazioni, workshop di danze popolari e improvvisazione vocale, laboratori creativi e immersi nella natura, mostre fotografiche e una nuova area conferenze dedicata a dialoghi e riflessioni. È prevista un’area con laboratori per bambini: letture di albi illustrati, giochi creativi e percorsi di scoperta della natura per accompagnare le famiglie per l’intera giornata. Anche lo spazio benessere è una delle anime storiche del festival: immersi nella natura dell’alta Ossola, numerosi operatori olistici offrono sessioni a offerta libera e consapevole di yoga, bagno di suoni, lettura di tarocchi, shiatsu, riflessologia plantare, danze estatiche e molti altri trattamenti olistici. Per alcune attività sarà necessaria la prenotazione tramite i canali social del Clan dello Sciamano oppure all’indirizzo clandellosciamano@gmail.com.

Dalle 12.00 alle 24.00 sarà inoltre attiva un’area ristoro con piatti vegetariani e vegani, specialità locali, sapori dal mondo e una selezione di vini, birre e cocktail. Infine, un’area market ospiterà artigiani e realtà indipendenti del territorio: un’occasione per scoprire produzioni locali e sostenere l’economia di prossimità.