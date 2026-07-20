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Sport | 20 luglio 2026, 08:41

Crodo, bene la prima edizione del Tfc Trail Frazioni: oltre 140 partecipanti

A trionfare sono stati Teresa Bianchetti e Mauro Bernardini

Successo per la prima edizione del Tfc Trail frazioni di Crodo che si è svolta sabato 18 Luglio. La gara, con il via alle 9, ha visto al via 115 atleti; seguire il mini Tfc con 30 giovani leve.  Podio femminile 1º posto Teresa Bianchetti;  2º posto Lara Torgano; 3º posto Aurora Pallalardo. 
Podio maschile: 1º posto Mauro Bernardini;  2º posto Davide Moglia;  3º posto Ennio Frassetti. “Come organizzazione siamo davvero molto felici di come è andata - spiega Gloria Grossi -  Per essere una prima edizione davvero un bel successo”.

Marco De Ambrosis

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