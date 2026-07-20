Crodo, bene la prima edizione del Tfc Trail Frazioni: oltre 140 partecipanti

Successo per la prima edizione del Tfc Trail frazioni di Crodo che si è svolta sabato 18 Luglio. La gara, con il via alle 9, ha visto al via 115 atleti; seguire il mini Tfc con 30 giovani leve. Podio femminile 1º posto Teresa Bianchetti; 2º posto Lara Torgano; 3º posto Aurora Pallalardo.

Podio maschile: 1º posto Mauro Bernardini; 2º posto Davide Moglia; 3º posto Ennio Frassetti. “Come organizzazione siamo davvero molto felici di come è andata - spiega Gloria Grossi - Per essere una prima edizione davvero un bel successo”.