Successo per la prima edizione del Tfc Trail frazioni di Crodo che si è svolta sabato 18 Luglio. La gara, con il via alle 9, ha visto al via 115 atleti; seguire il mini Tfc con 30 giovani leve. Podio femminile 1º posto Teresa Bianchetti; 2º posto Lara Torgano; 3º posto Aurora Pallalardo.
Podio maschile: 1º posto Mauro Bernardini; 2º posto Davide Moglia; 3º posto Ennio Frassetti. “Come organizzazione siamo davvero molto felici di come è andata - spiega Gloria Grossi - Per essere una prima edizione davvero un bel successo”.
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Sport | 20 luglio 2026, 08:41
Crodo, bene la prima edizione del Tfc Trail Frazioni: oltre 140 partecipanti
A trionfare sono stati Teresa Bianchetti e Mauro Bernardini
Successo per la prima edizione del Tfc Trail frazioni di Crodo che si è svolta sabato 18 Luglio. La gara, con il via alle 9, ha visto al via 115 atleti; seguire il mini Tfc con 30 giovani leve. Podio femminile 1º posto Teresa Bianchetti; 2º posto Lara Torgano; 3º posto Aurora Pallalardo.
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