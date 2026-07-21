Crevoladossola, mezzo milione di euro per mettere in sicurezza le sponde del Toce

Proseguono a Crevoladossola gli interventi per la prevenzione del dissesto idrogeologico e la protezione del territorio. A fare il punto sui lavori è il vicesindaco Andrea Cogliandro, che attraverso un post sui social ha illustrato le opere realizzate lungo il fiume Toce.

L’intervento ha riguardato il rifacimento degli argini su entrambe le sponde e la posa di alcuni pennelli, strutture trasversali utilizzate per regolare il corso dell’acqua e limitare l’erosione delle rive. Opere poco visibili nella vita quotidiana, ma fondamentali per ridurre i rischi in occasione delle piene e degli eventi meteorologici più intensi.

Nell’ambito del cantiere è stato inoltre rimosso il vecchio ponte in legno, ormai deteriorato e non più utilizzabile. L’investimento complessivo ammonta a circa 500mila euro. Il 90% della spesa è stato coperto con fondi europei ottenuti dal Comune di Crevoladossola attraverso la partecipazione a un bando regionale.

“Alcune opere si vedono solo quando mancano”, ha sottolineato Cogliandro, richiamando l’importanza della manutenzione e degli interventi preventivi contro il dissesto idrogeologico. Il programma di messa in sicurezza proseguirà anche nel 2027, quando sono previsti lavori analoghi lungo il Toce e il torrente Diveria.