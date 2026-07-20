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Eventi | 20 luglio 2026, 09:20

Santa Maria Maggiore, sfilano le biciclette decorate

Mercoledì 22 luglio i bambini mostreranno le loro creazioni sul tema “Il regno animale a pedali”

Santa Maria Maggiore, sfilano le biciclette decorate

Creatività, fantasia e divertimento tornano protagonisti a Santa Maria Maggiore con la tradizionale sfilata di biciclette decorate, appuntamento organizzato dalla Pro loco di Santa Maria Maggiore, Crana e Buttogno in collaborazione con il Luna Park Sortino.

L’iniziativa è in programma mercoledì 22 luglio alle 15.30 e quest’anno avrà come tema “Il regno animale a pedali”. Bambine e bambini potranno trasformare le proprie biciclette in originali creazioni ispirate al mondo degli animali, dando spazio all’immaginazione e alla voglia di partecipare.

Il ritrovo per le biciclette è fissato in piazza Risorgimento, davanti alla sede della Pro loco. Da qui partirà la colorata sfilata in direzione del Luna Park Sortino, dove proseguirà il pomeriggio di festa.

a.f.

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