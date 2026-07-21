La montagna come aula a cielo aperto: a Buttogno riapre il Centro Visita del Parco Val Grande

Una nuova stagione all’insegna dell’educazione ambientale e della scoperta del territorio ha preso il via domenica 12 luglio a Buttogno. La sezione Cai Valle Vigezzo ha inaugurato ufficialmente la riapertura del Centro Visita del Parco Val Grande, restituendo alla comunità uno spazio rimasto chiuso per anni e oggi completamente rinnovato grazie all'impegno dei volontari. L’evento inaugurale è stata la presentazione del libro di Dino Perrotta e Raffaele Marini “Attimi di Val Grande” riflessioni e immagini emozionanti sono state condivise con un pubblico numeroso di cui hanno fatto parte autorità, soci e amici della sezione.

Il cuore pulsante di questa rinascita è il progetto "A scuola di montagna", una sinergia virtuosa tra il Club Alpino Italiano sezione Valle Vigezzo e l’Istituto Comprensivo “Andrea Testore” di Santa Maria Maggiore. Gli studenti, collaborando attivamente con i soci Cai, hanno tradotto le conoscenze naturalistiche in strumenti comunicativi moderni e interattivi, pensati per coinvolgere residenti e turisti in un'esperienza profonda e rispettosa dell'ecosistema alpino: un decalogo di 10 impronte virtuose con consigli pratici per minimizzare l'impatto dell'uomo in quota e due pannelli interattivi dedicati alla fauna di media e alta montagna (800m e vette elevate), che sfidano i visitatori con indovinelli basati su impronte e stili di vita degli animali.

Il progetto “A scuola di Montagna” apre alla possibilità di coinvolgere gli studenti con un un approccio pedagogico di tipo peer-to-peer: gli alunni dell'Istituto Testore potranno infatti vestire i panni di guide ufficiali, accompagnando gruppi scolastici e famiglie alla scoperta dei contenuti espositivi. Questi materiali non resteranno confinati tra le mura del centro: verranno infatti posizionati in punti strategici della rete sentieristica e presso i rifugi Cai, d'intesa con i comuni della Valle Vigezzo.

L’apertura del centro è accompagnata da un ricco calendario di eventi che animerà la stagione estiva offrendo cultura, scienza e natura. Di seguito il programma:

31 luglio, ore 20.45: Proiezione del documentario "La via incantata", incentrato sul viaggio tra gli spazi selvaggi della Val Grande dello scrittore Marco Albino Ferrari accompagnato dalla Guida del Parco Tim Shaw.

5 e 19 agosto, ore 15.00-17.00: Laboratori ludici di educazione ambientale per bambini.

11 agosto, ore 20.45: “Il paesaggio di racconta: due passi lungo la linea insubrica” una serata per approfondire la conoscenza geologica del paesaggio che ci circonda con la prof.ssa Irene Bollati (Università di Milano) e gli esperti del Geoparco Unesco Sesia Val Grande.

12 agosto: “Il paesaggio di racconta: due passi lungo la linea insubrica” Escursione guidata sull’Anello Geoturistico della Valle Loana per vedere di persona gli aspetti geologici anticipati nella serata introduttiva, con percorsi differenziati per famiglie e per escursionisti esperti.

25 settembre, ore 17:30: Incontro con Radames Bionda (Aree Protette dell’Ossola) sull'impatto degli sport outdoor invernali sulla fauna alpina.