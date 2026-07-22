Il Lotto premia Domodossola: vincita da oltre 9 mila euro in Piazza Matteotti

La fortuna fa tappa a Domodossola. Nel concorso del Lotto di martedì 21 luglio, una giocata effettuata in Piazza Giacomo Matteotti ha permesso di centrare una vincita da 9.300 euro, tra i premi più alti assegnati in Piemonte nell’ultima estrazione.

La combinazione vincente è arrivata grazie a una serie di pronostici che hanno portato il giocatore a ottenere sei ambi, quattro terni e una quaterna.

La vincita domese rientra in un bottino regionale complessivo superiore ai 16 mila euro distribuiti nell’ultima estrazione. Un altro premio significativo è stato infatti centrato a Torino, in corso Appio Claudio, dove un giocatore ha conquistato 7.125 euro con tre ambi e un terno.

A livello nazionale, il concorso del Lotto ha distribuito premi per 4,6 milioni di euro, portando il totale delle vincite dall’inizio del 2026 a quota 691,3 milioni di euro.