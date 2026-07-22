Si avvicina la festa della Madonna, ma della corona d'oro rubata nessuna notizia

‘’Della sparizione della corona della Madonna della Neve non ne parla più nessuno. Nessuna notizia e lo sgomento nella gente è alto, anche perché mancano due settimane alla tradizionale festa del 5 agosto a Bannio Anzino’’. E' così che un banniese riassume gli umori in paese, dopo il furto del 4-5 luglio, che ha visto la sparizione della corona.

Sulle indagini non trapela nulla ma anche in paese tutto tace, nonostante ci sia molta preoccupazione. Intanto si avvicina il 5 agosto, data in cui si celebra la Festa della Madonna della Neve, una ricorrenza sentitissima che unisce fede e folklore, legata al voto del 1629 per proteggere la comunità dalla peste.

Il paese della Valle Anzasca è ancora disorientato dopo il furto della corona che era stata realizzata grazie alle donazioni - da parte dei banniesi - di oro, gioielli e preziosi vari. Una corona che secondo alcuni banniesi avrebbe un valore di almeno 54 mila euro, realizzata da una azienda di Alessandria nel 2022.