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Anzasca | 22 luglio 2026, 18:02

Si avvicina la festa della Madonna, ma della corona d'oro rubata nessuna notizia

C'è disorientamento tra alcuni residenti di Bannio Anzino, dopo il furto avvenuto ad inizio mese e alla vigilia dell'evento religioso del 5 agosto

La corona d'oro rubata ad inizio mese a Bannio Anzino

La corona d'oro rubata ad inizio mese a Bannio Anzino

‘’Della sparizione della corona della Madonna della Neve non ne parla più nessuno. Nessuna notizia e lo sgomento nella gente è alto, anche perché mancano due settimane alla tradizionale festa del 5 agosto a Bannio Anzino’’. E' così che un banniese riassume gli umori in paese, dopo il furto del 4-5 luglio, che ha visto la sparizione della corona.

Sulle indagini non trapela nulla ma anche in paese tutto tace, nonostante ci sia molta preoccupazione. Intanto si avvicina il 5 agosto, data in cui si celebra la Festa della Madonna della Neve, una ricorrenza sentitissima che unisce fede e folklore, legata al voto del 1629 per proteggere la comunità dalla peste.

Il paese della Valle Anzasca è ancora disorientato dopo il furto della corona che era stata realizzata grazie alle donazioni - da parte dei banniesi - di oro, gioielli e preziosi vari.  Una corona che secondo alcuni banniesi avrebbe un valore di almeno 54 mila euro, realizzata da una azienda di Alessandria nel 2022.

re.ba.

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