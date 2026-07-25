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Vigezzo | 25 luglio 2026, 09:45

Troppo rischioso, Craveggia rinuncia ai fuochi d’artificio

Rimane grave la situazione relativa alla siccità e al pericolo di incendi: da qui la decisione del comune

Troppo rischioso, Craveggia rinuncia ai fuochi d’artificio

La situazione, riguardo alla siccità, resta critica. Da qui la decisione a Craveggia di rinunciare al tradizionale spettacolo pirotecnico previsto in occasione della festa patronale del paese, spettacolo in programma stasera. 

“Visto il perdurare del periodo di siccità e delle temperature molto elevate e preso atto della comunicazione della Regione Piemonte che ha dichiarato lo stato massima pericolosità per incendi boschivi – spiega il sindaco Paolo Giovanola – i fuochi d’artificio sono sospesi. Inoltre è vietato entro una distanza di 100 metri dai terreni boscati, arbustivi e pascolivi accendere qualsiasi fuoco”. Per i trasgressori sono previste sanzioni pesanti.

Marco De Ambrosis

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