Autovelox in Piemonte: tutte le strade interessate dai controlli dal 27 luglio al 2 agosto

La Polizia cantonale, in collaborazione con le polizie comunali, richiama l'attenzione degli automobilisti sull'importanza di rispettare i limiti di velocità, ricordando che l'eccessiva velocità è tra le principali cause degli incidenti stradali, spesso con conseguenze molto gravi o addirittura fatali.

Per rafforzare la prevenzione e aumentare la sicurezza sulle strade, nella 31ª settimana dell'anno, da lunedì 27 luglio a domenica 2 agosto 2026, saranno effettuati controlli della velocità con postazioni mobili e semi-stazionarie nelle seguenti località:

27 luglio 2026

Autostrade: A6 Torino-Savona (CN), A26 Genova Voltri-Gravellona Toce (NO), A32 Torino-Bardonecchia (TO), A33 Asti-Cuneo (CN), A4 Torino-Milano (NO), A5 Torino-Aosta (TO), A55 Tangenziale di Torino (TO), A8 (NO).

Strade statali: SS20 Colle di Tenda e di Valle Roja (CN), SS21 del Colle della Maddalena (CN), SS231 di Santa Vittoria (CN), SS28 del Colle di Nava (CN), SS456 del Turchino (AT), SS704 Tangenziale di Mondovì (CN), SS758 Masserano-Mongrando (BI), SS23 Colle del Sestriere (TO).

Strade provinciali: SP12 Fondovalle Tanaro (CN), SP299 di Alagna (VC), SP3 Sant'Albano Stura (CN), SP422 di Valle Macra (CN), SP661 delle Langhe (CN), SP662 di Savigliano (CN), SP702 Tangenziale Bra (CN).

28 luglio 2026

Autostrade: A6 Torino-Savona (CN), A26 Genova Voltri-Gravellona Toce (NO), A32 Torino-Bardonecchia (TO), A33 Asti-Cuneo (CN), A4 Torino-Milano (NO), A5 Torino-Aosta (TO), A55 Tangenziale di Torino (TO), A8 (NO).

Strade statali: SS10 Padana Inferiore (AT), SS20 Colle di Tenda e di Valle Roja (CN), SS21 del Colle della Maddalena (CN), SS231 di Santa Vittoria (CN), SS28 del Colle di Nava (CN), SS704 Tangenziale di Mondovì (CN), SS758 Masserano-Mongrando (BI), SS23 Colle del Sestriere (TO).

Strade provinciali: SP12 Fondovalle Tanaro (CN), SP3 Sant'Albano Stura (CN), SP422 di Valle Macra (CN), SP661 delle Langhe (CN), SP662 di Savigliano (CN), SP702 Tangenziale Bra (CN).

29 luglio 2026

Autostrade: A6 Torino-Savona (CN), A26 Genova Voltri-Gravellona Toce (NO), A32 Torino-Bardonecchia (TO), A33 Asti-Cuneo (CN), A4 Torino-Milano (NO), A5 Torino-Aosta (TO), A55 Tangenziale di Torino (TO), A8 (NO).

Strade statali: SS20 Colle di Tenda e di Valle Roja (CN), SS21 del Colle della Maddalena (CN), SS231 di Santa Vittoria (AT e CN), SS28 del Colle di Nava (CN), SS704 Tangenziale di Mondovì (CN), SS758 Masserano-Mongrando (BI), SS23 Colle del Sestriere (TO).

Strade provinciali: SP12 Fondovalle Tanaro (CN), SP3 Sant'Albano Stura (CN), SP422 di Valle Macra (CN), SP661 delle Langhe (CN), SP662 di Savigliano (CN), SP702 Tangenziale Bra (CN).

30 luglio 2026

Autostrade: A6 Torino-Savona (CN), A26 Genova Voltri-Gravellona Toce (NO), A33 Asti-Cuneo (CN), A4 Torino-Milano (NO), A5 Torino-Aosta (TO), A55 Tangenziale di Torino (TO), A8 (NO).

Strade statali: SS21 del Colle della Maddalena (CN), SS231 di Santa Vittoria (CN), SS28 del Colle di Nava (CN), SS32 Torino-Bardonecchia (TO), SS704 Tangenziale di Mondovì (CN), SS706 Tangenziale di Asti (AT), SS758 Masserano-Mongrando (BI), SS23 Colle del Sestriere (TO).

Strade provinciali: SP12 Fondovalle Tanaro (CN), SP3 Sant'Albano Stura (CN), SP422 di Valle Macra (CN), SP661 delle Langhe (CN), SP662 di Savigliano (CN), SP702 Tangenziale Bra (CN).

31 luglio 2026

Autostrade: A6 Torino-Savona (CN), A26 Genova Voltri-Gravellona Toce (NO), A33 Asti-Cuneo (CN), A5 Torino-Aosta (TO), A55 Tangenziale di Torino (TO), A8 (NO).

Strade statali: SS10 Padana Inferiore (AT), SS20 Colle di Tenda e di Valle Roja (CN), SS21 del Colle della Maddalena (CN), SS231 di Santa Vittoria (CN), SS28 del Colle di Nava (CN), SS32 Torino-Bardonecchia (TO), SS704 Tangenziale di Mondovì (CN), SS758 Masserano-Mongrando (BI), SS23 Colle del Sestriere (TO).

Strade provinciali: SP12 Fondovalle Tanaro (CN), SP3 Sant'Albano Stura (CN), SP422 di Valle Macra (CN), SP661 delle Langhe (CN), SP662 di Savigliano (CN), SP702 Tangenziale Bra (CN).

1° agosto 2026

Autostrade: A6 Torino-Savona (CN), A26 Genova Voltri-Gravellona Toce (NO), A32 Torino-Bardonecchia (TO), A33 Asti-Cuneo (CN), A5 Torino-Aosta (TO), A55 Tangenziale di Torino (TO), A8 (NO).

Strade statali: SS20 Colle di Tenda e di Valle Roja (CN), SS21 del Colle della Maddalena (CN), SS231 di Santa Vittoria (AT e CN), SS28 del Colle di Nava (CN), SS704 Tangenziale di Mondovì (CN), SS758 Masserano-Mongrando (BI), SS23 Colle del Sestriere (TO).

Strade provinciali: SP12 Fondovalle Tanaro (CN), SP3 Sant'Albano Stura (CN), SP422 di Valle Macra (CN), SP661 delle Langhe (CN), SP662 di Savigliano (CN), SP702 Tangenziale Bra (CN).

2 agosto 2026

Autostrade: A6 Torino-Savona (CN), A26 Genova Voltri-Gravellona Toce (NO), A32 Torino-Bardonecchia (TO), A33 Asti-Cuneo (CN), A5 Torino-Aosta (TO), A55 Tangenziale di Torino (TO), A8 (NO).

Strade statali: SS20 Colle di Tenda e di Valle Roja (CN), SS21 del Colle della Maddalena (CN), SS231 di Santa Vittoria (CN), SS28 del Colle di Nava (CN), SS458 Asti-Chivasso (AT), SS704 Tangenziale di Mondovì (CN), SS758 Masserano-Mongrando (BI), SS23 Colle del Sestriere (TO).

Strade provinciali: SP12 Fondovalle Tanaro (CN), SP3 Sant'Albano Stura (CN), SP422 di Valle Macra (CN), SP661 delle Langhe (CN), SP662 di Savigliano (CN), SP702 Tangenziale Bra (CN).