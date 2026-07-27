Controlli della velocità in Ticino: ecco dove saranno attivi autovelox e postazioni mobili

La Polizia cantonale, in collaborazione con le polizie comunali, ricorda che l'eccessiva velocità rappresenta una delle principali cause degli incidenti stradali, spesso con conseguenze gravi o addirittura mortali.

Per questo motivo rinnova l'invito a tutti gli automobilisti a rispettare i limiti di velocità, a tutela della propria sicurezza e di quella degli altri utenti della strada.

Nell'ambito delle attività di prevenzione e con l'obiettivo di ridurre il rischio di incidenti, nel corso della 31ª settimana dell'anno, da lunedì 27 luglio a domenica 2 agosto 2026, saranno effettuati controlli della velocità, sia mobili sia semi-stazionari, nelle seguenti località:

Controlli della velocità mobili

Distretto di Leventina

Polizia cantonale: Airolo, Rodi-Fiesso, Villa Bedretto, Ossasco.

Polizie comunali: Lavorgo, Polmengo, Airolo.

Distretto di Bellinzona

Polizia cantonale: Gudo.

Polizie comunali: Bellinzona, Gnosca, Carasso, Gudo, Sementina, Giubiasco.

Distretto di Locarno

Polizie comunali: Piazzogna, Riazzino, Losone, Lavertezzo Valle, Brione sopra Minusio, Ascona, Golino.

Distretto di Lugano

Polizie comunali: Sureggio, Cureglia, Oggio, Roncaccio, Pura, Banco, Massagno, Porza, Canobbio, Manno, Agno.

Distretto di Mendrisio

Polizie comunali: Mendrisio.

Controlli della velocità semi-stazionari

Camperio, Villa Bedretto, Mezzovico, Pojana.