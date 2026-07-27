 / Viabilità e trasporti

Viabilità e trasporti | 27 luglio 2026, 06:50

Controlli della velocità in Ticino: ecco dove saranno attivi autovelox e postazioni mobili

Dal 27 luglio al 2 agosto la Polizia cantonale e le polizie comunali intensificheranno i controlli mobili e semi-stazionari in numerose località del Cantone per prevenire gli incidenti e sensibilizzare al rispetto dei limiti di velocità

Controlli della velocità in Ticino: ecco dove saranno attivi autovelox e postazioni mobili

La Polizia cantonale, in collaborazione con le polizie comunali, ricorda che l'eccessiva velocità rappresenta una delle principali cause degli incidenti stradali, spesso con conseguenze gravi o addirittura mortali.

Per questo motivo rinnova l'invito a tutti gli automobilisti a rispettare i limiti di velocità, a tutela della propria sicurezza e di quella degli altri utenti della strada.

Nell'ambito delle attività di prevenzione e con l'obiettivo di ridurre il rischio di incidenti, nel corso della 31ª settimana dell'anno, da lunedì 27 luglio a domenica 2 agosto 2026, saranno effettuati controlli della velocità, sia mobili sia semi-stazionari, nelle seguenti località:

Controlli della velocità mobili

Distretto di Leventina
Polizia cantonale: Airolo, Rodi-Fiesso, Villa Bedretto, Ossasco.
Polizie comunali: Lavorgo, Polmengo, Airolo.

Distretto di Bellinzona
Polizia cantonale: Gudo.
Polizie comunali: Bellinzona, Gnosca, Carasso, Gudo, Sementina, Giubiasco.

Distretto di Locarno
Polizie comunali: Piazzogna, Riazzino, Losone, Lavertezzo Valle, Brione sopra Minusio, Ascona, Golino.

Distretto di Lugano
Polizie comunali: Sureggio, Cureglia, Oggio, Roncaccio, Pura, Banco, Massagno, Porza, Canobbio, Manno, Agno.

Distretto di Mendrisio
Polizie comunali: Mendrisio.

Controlli della velocità semi-stazionari

Camperio, Villa Bedretto, Mezzovico, Pojana.

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A LUGLIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore