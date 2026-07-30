I prossimi eventi in Formazza tra arte, cucina e tradizioni walser

Un mese di agosto ricco di appuntamenti culturali e gastronomici per celebrare le radici e la forte identità walser della Val Formazza. L'Associazione Walser Formazza (Walserverein Pomatt) presenta un calendario di iniziative pensate per residenti e turisti.

Prosegue fino a domenica 2 agosto presso la Gemeinde Stube a Ponte di Formazza la mostra espositiva "La Val Formazza nei disegni di Marco Volpati - Ricordi in bianco e nero". L'esposizione è visitabile tutti i giorni nel pomeriggio, dalle ore 15:00 alle 19:00, offrendo un suggestivo viaggio artistico e nostalgico tra i paesaggi e gli scorci caratteristici della valle.

Per gli amanti della gastronomia tradizionale, sabato 1° agosto alle ore 19:30 presso il Tendone dell'Area Feste di Valdo si terrà "Walser z Nacht", la cena tipica della tradizione formazzina, il cui menù prevede aperitivo di benvenuto, Pratahapfla con pancetta e cicoria condita, Pasta Walser, bollito misto con patate, Grushli, caffè e bevande incluse, con un omaggio finale per tutti i partecipanti (quota di partecipazione 40 euro, prenotazione obbligatoria presso l'ufficio turistico, al numero 0324 63059 oppure via mail a prolocoformazza@gmail.com o formazza@walser.it ).

L'evento clou della stagione sarà sabato 8 agosto alla Dorf Platz di Ponte con la "Pomattertag", la giornata interamente dedicata alle tradizioni popolari walser. Il programma della giornata prevede: Santa Messa nella chiesa di Ponte alle ore 11:00, apertura della cucina tipica con piatti storici della tradizione alle ore 12:00, nel pomeriggio balli tradizionali di grandi e piccini in costume tipico, giochi di una volta e l'accompagnamento musicale delle fisarmoniche.