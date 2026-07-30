Masera celebra Valentina Greggio: cittadinanza onoraria per la campionessa di sci di velocità

Mercoledì 29 luglio, la seduta di consiglio comunale di Masera è terminata con l’approvazione di un’istanza presentata dalla giunta: il conferimento della cittadinanza onoraria alla concittadina e campionessa mondiale di sci di velocità Valentina Greggio.

Il sindaco Norma Angela Bianchi ha dichiarato: “Con la presente si propone di conferire la cittadinanza onoraria alla campionessa Greggio Valentina, residente a Masera, che ha recentemente stabilito il record mondiale nello sci di velocità migliorando, dopo dieci anni, quello da lei già detenuto. La stessa ha inoltre conquistato ben 8 Coppe del Mondo generali e 6 medaglie d’oro ai campionati mondiali nello sci di velocità, affermandosi come l’atleta più vincente e dominante di sempre in questa disciplina. I suoi risultati sono frutto di grande impegno, determinazione e coraggio. I valori positivi dello sport da lei incarnati come il rispetto, la resilienza, lo spirito di sacrificio, rendono questa atleta un simbolo di crescita civile. Valentina, anche nel suo ruolo di insegnante, costituisce quindi un esempio per i nostri giovani e rende onore alla nostra comunità. Il consiglio comunale ha approvato all’unanimità e con grande entusiasmo la proposta e sono dunque lieta - le parole che la prima cittadina ha rivolto a Greggio - di conferirti la cittadinanza onoraria a nome nostro e di tutta la comunità di Masera. Ti auguriamo di proseguire in questo cammino pieno di risultati e di gratificazioni. Davvero il tuo impegno e il tuo lavoro testimoniano come la volontà possa abbattere ogni limite”.

“Si tratta di un bellissimo riconoscimento per me - ha detto Valentina Greggio -. Non è mai scontato essere riconosciuti e accolti in questo modo, è bello essere presi in considerazione e ne sono molto contenta”.