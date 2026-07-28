Chiuso il capitolo del risanamento dei conti pubblici

Lo avevano già anticipato settimane fa a Ossolanews, ora gli amministratori di Premosello Chiovenda lo hanno ratificato nel consiglio comunale di lunedì pomeriggio: il riequilibrio di bilancio è stato chiuso, archiviandoo così il periodo difficile che ha costretto a scelte delicate l'amministrazione comunale.

Il sindaco Elio Fovanna e l’assessore alle finanze Massimo Macchi lo hanno spiegato in consiglio comunale, rimarcando come si ‘’possa tornare quanto prima alla gestione ordinaria, avendo chiesto alla Corte dei Conti di poter chiudere anticipatamente la pratica. Un risultato frutto del lavoro degli amministratori che hanno lavorato per questo obiettivo ma anche grazie ai cittadini per il loro contributo’’ .

‘’Il risanamento è avvenuto in 4 anni’’ ha rimarcato Macchi, dicendosi soddisfatto del risultato, visto che la Corte aveva previsto 10 anni di tempo a partire dal 2023. ‘’Una chiusura anticipata – ha aggiunto Fovanna – che ha permesso di togliere vincoli al comune . Questa normalizzazione, speriamo, induca i giovani ad impegnarsi in amministrazione. Un lavoro fatto a favore di chi ci succederà’’.

Un risultato che, hanno spiegato Fovanna e il consigliere Luca Giacomo Chessa, ‘’darà la possibilità all’amministrazione di valutare un alleggerimento delle imposte e dei tributi’’.

Il consiglio comunale di lunedì – assente la minoranza per motivi personali - si è chiuso dopo 20 minuti, con altre approvazioni tra cui la decisione di mettere 67.800 euro in lavori pubblici (asfaltature) e di mantenere inalterata la tassa rifiuti, approvando anche il piano finanziario del servizio integrato della gestione dei rifiuti.