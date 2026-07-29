“Un cuore grande di nome Gianky”: a Piedimulera quattro defibrillatori in memoria di Giancarlo Modaffari

Una bella notizia arriva dal comune di Piedimulera, che grazie al bando Piccoli Progetti della Fondazione Comunitaria del Vco Ente Filantropico potrà finanziare un progetto dal titolo “Un cuore grande di nome Gianky”. Con un contributo di 4.000 euro da parte della fondazione, infatti, il comune potrà acquistare quattro defibrillatori di ultima generazione con relative teche omologate, che saranno posizionati in punti strategici del paese e delle frazioni.

“Il nome del progetto - spiega il sindaco Alessandro Lana - è legato al nostro ex amministratore e volontario Aib Giancarlo Modaffari, prematuramente scomparso a febbraio e che vuole essere ricordato con un gesto concreto che rimarrà nel tempo. Questa notizia ci rende orgogliosi per aver lavorato ancora una volta in squadra con un ente del nostro paese ottenendo un risultato di cui beneficerà tutta la comunità”.