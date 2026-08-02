ioleggoperché, la raccolta di libri coinvolge anche gli asili nido

Dopo quattro anni di sperimentazione, #ioleggoperché apre per la prima volta le iscrizioni a tutti gli asili nido italiani. Dal 1° settembre le strutture educative per la fascia 0-3 anni di tutto il Paese potranno aderire all'iniziativa sociale dell'Associazione Italiana Editori (Aie) a favore delle biblioteche scolastiche e partecipare alla campagna nazionale di donazione di libri in programma dal 7 al 15 novembre 2026. L’ingresso di tutti i nidi italiani segna una nuova fase per #ioleggoperché che, dopo dieci anni al fianco delle scuole, amplia il proprio raggio d'azione includendo anche i servizi educativi per la primissima infanzia.

L'apertura nazionale è resa possibile grazie al sostegno di Fondazione Cariplo, che dal 2022 ha accompagnato lo sviluppo di #ioleggoperchéLab-Nidi, il progetto sperimentale dedicato ai nidi realizzato in Lombardia e nelle province di Novara e Verbano Cusio Ossola, territorio di riferimento della Fondazione. In quattro anni la sperimentazione ha coinvolto fino a 350 asili nido situati nei contesti più fragili di queste aree, contribuendo ad arricchirne le biblioteche e a consolidare la presenza dei libri nella quotidianità educativa. L'estensione del progetto si inserisce nella cornice della sfida di mandato Anita – L'infanzia prima di Fondazione Cariplo, che sostiene il benessere dei bambini e delle bambine tra 0 e 6 anni, con particolare attenzione alle situazioni di povertà e fragilità sociale ed economica, promuovendo percorsi di crescita individuale e lo sviluppo delle comunità educanti.

“L’estensione di #ioleggoperché a tutti gli asili nido italiani è il risultato di un percorso costruito insieme ad Aie – ha detto Giovanni Azzone, presidente Fondazione Cariplo –. L’esperienza ci ha confermato quanto la lettura condivisa fin dai primi anni di vita favorisca lo sviluppo dei bambini e rafforzi il ruolo educativo di famiglie e servizi per l’infanzia. Per questo sosteniamo il progetto nell’ambito di Anita – L’infanzia prima. La forza di #ioleggoperché sta nella sua capacità di trasformare la lettura precoce in una grande pratica comunitaria: un’occasione per coinvolgere cittadini, famiglie, scuole e territori nel sostegno concreto ai nidi e nella diffusione di un’abitudine che arricchisce il presente dei bambini e ne rafforza le opportunità future”.

“Con l'apertura delle iscrizioni a tutti gli asili nido italiani, #ioleggoperché compie un passo importante nel proprio percorso di crescita – ha dichiarato il presidente Aie, Innocenzo Cipolletta –. Quattro anni di sperimentazione ci hanno dimostrato quanto sia importante portare i libri nei luoghi in cui nasce il primo incontro dei bambini con la lettura. Grazie al sostegno di Fondazione Cariplo tramite la sfida di mandato Anita possiamo oggi trasformare quella sperimentazione in un'opportunità nazionale. Investire nella lettura fin dalla primissima infanzia significa costruire le basi dei lettori di domani”.

L'esperienza maturata in questi anni, infatti, ha confermato quanto la disponibilità di libri nei nidi favorisca lo sviluppo linguistico, cognitivo e relazionale dei bambini e contribuisca a promuovere il piacere della lettura fin dai primi anni di vita. Per questo motivo il modello sperimentato viene ora esteso all'intero territorio nazionale, consentendo a tutti gli asili nido italiani di entrare stabilmente nella comunità di #ioleggoperché.

I nidi aderenti potranno iscriversi alla piattaforma www.ioleggoperche.it dal 1° settembre e, a partire dal 9 settembre, gemellarsi con un massimo di cinque librerie del territorio. Durante la campagna nazionale #ioleggoperché, in programma dal 7 al 15 novembre, famiglie e cittadini potranno acquistare e donare libri destinati alle biblioteche dei nidi aderenti presso le librerie gemellate, contribuendo così a far crescere il patrimonio librario a disposizione dei più piccoli.