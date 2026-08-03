 / Vigezzo

Vigezzo | 03 agosto 2026, 08:55

Malesco, proseguono i lavori per la riqualificazione dell'area mercatale

L'intervento, quasi totalmente finanziato dalla regione, prevede un investimento di circa 212mila euro

Malesco, proseguono i lavori per la riqualificazione dell'area mercatale

A Malesco procede il cantiere che ridisegnerà l’area mercatale del paese, intervento finanziato in larga parte dai fondi Fsc 2021-2027 destinati alle aree omogenee del Piemonte. Il comune ha infatti approvato il primo stato di avanzamento dei lavori.

L’intervento, del valore complessivo di 212.959,72 euro, è finanziato per il 90% dalla regione Piemonte e per il restante 10% dal comune. Il progetto esecutivo punta a riqualificare completamente l’area destinata al mercato, migliorandone funzionalità e decoro urbano.

l.b.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD AGOSTO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore