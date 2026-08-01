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Vigezzo | 01 agosto 2026, 16:50

Villette difende la scuola primaria: approvata la richiesta di mantenimento

Il comune ha presentato alla provincia la richiesta per il proseguimento delle attività per l'anno 2027/2028

Foto sito Istituto Comprensivo Testore

Foto sito Istituto Comprensivo Testore

La giunta comunale di Villette ha approvato all’unanimità la richiesta di mantenimento in deroga della scuola primaria del paese per l’anno scolastico 2027/2028. Una decisione che arriva dopo settimane di analisi e confronti con l’istituto comprensivo “Andrea Testore” di Santa Maria Maggiore - di cui la scuola fa parte - e con gli enti del territorio, e che ora sarà trasmessa alla provincia del Verbano Cusio Ossola per l’inserimento nel piano provinciale di revisione della rete scolastica.

Il comune ha motivato la richiesta richiamando i criteri regionali previsti per i piccoli plessi montani e presentando una serie di elementi considerati favorevoli: l’utenza attesa di circa 16 alunni, la sicurezza dell’edificio recentemente oggetto di investimenti, la presenza del tempo pieno con mensa garantita tutti i giorni e il sostegno comunale ai progetti educativi e alle uscite didattiche. Anche il dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo ha espresso parere favorevole al mantenimento del plesso, confermando il valore del servizio per la comunità vigezzina.

l.b.

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