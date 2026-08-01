Villette difende la scuola primaria: approvata la richiesta di mantenimento

La giunta comunale di Villette ha approvato all’unanimità la richiesta di mantenimento in deroga della scuola primaria del paese per l’anno scolastico 2027/2028. Una decisione che arriva dopo settimane di analisi e confronti con l’istituto comprensivo “Andrea Testore” di Santa Maria Maggiore - di cui la scuola fa parte - e con gli enti del territorio, e che ora sarà trasmessa alla provincia del Verbano Cusio Ossola per l’inserimento nel piano provinciale di revisione della rete scolastica.

Il comune ha motivato la richiesta richiamando i criteri regionali previsti per i piccoli plessi montani e presentando una serie di elementi considerati favorevoli: l’utenza attesa di circa 16 alunni, la sicurezza dell’edificio recentemente oggetto di investimenti, la presenza del tempo pieno con mensa garantita tutti i giorni e il sostegno comunale ai progetti educativi e alle uscite didattiche. Anche il dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo ha espresso parere favorevole al mantenimento del plesso, confermando il valore del servizio per la comunità vigezzina.