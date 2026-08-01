Sentieri e Pensieri: grandi firme della cultura per l'edizione 2026

Santa Maria Maggiore si prepara ad accogliere una nuova edizione di Sentieri e Pensieri, il festival letterario che negli anni è diventato uno degli appuntamenti culturali più importanti del Piemonte e del Verbano Cusio Ossola. Dal 18 al 25 agosto 2026 il borgo vigezzino ospiterà la 14ª edizione della manifestazione, la decima sotto la direzione artistica di Bruno Gambarotta, con un programma che unisce letteratura, attualità, divulgazione e dialogo con il pubblico. Ad anticipare l'apertura ufficiale sarà inoltre un appuntamento in programma il 17 agosto.

Nato nel 2013 come iniziativa collegata al Salone Internazionale del Libro di Torino, il festival è cresciuto anno dopo anno fino a diventare un appuntamento consolidato dell'estate culturale della Val Vigezzo. Il Parco di Villa Antonia, nel cuore del centro storico di Santa Maria Maggiore, tornerà ad accogliere scrittori, giornalisti, divulgatori e protagonisti del panorama culturale italiano.

Tra i protagonisti della 14ª edizione figurano Stefania Auci, Pegah Moshir Pour, Bruno Gambarotta, Luca Crovi, Ruggero Rollini, Dario Bressanini, Aldo Grasso, Roberta Villa, Beatrice Mautino, Davide Giacalone, Davide Casaleggio, Maria Rosa "Ninna" Quario, Daniele Mencarelli, don Marco Pozza, Matthias Martelli, Riccardo Azzali, Saverio Raimondo e Luca Bianchini.

Il festival prenderà il via già il 17 agosto con un'anteprima che vedrà protagonisti Raimondo Caliari e Luca Calzolari, prima dell'avvio del programma principale previsto dal giorno successivo.

Tra le novità dell'edizione 2026 ci sono le rassegne stampa mattutine, che vedranno alternarsi Davide Giacalone, Giusi Legrenzi, Ferruccio de Bortoli, Massimo Lo Nigro e Bruno Gambarotta. Un nuovo spazio sarà inoltre dedicato alle mattine di "BassaParola", con Roberto Bassa.

Anche quest'anno tornerà "Sentieri e Pensieri 2.0", la sezione dedicata ai linguaggi della comunicazione contemporanea e pensata anche per avvicinare il pubblico più giovane. Nel programma trova spazio inoltre il Premio Podcast Santa Maria Maggiore, appuntamento entrato ormai stabilmente nella proposta del festival.

Uno degli elementi che caratterizza Sentieri e Pensieri fin dalla sua nascita è la scelta di mantenere gli incontri a ingresso gratuito, con prenotazione consigliata per gli appuntamenti più richiesti. Una formula che negli anni ha contribuito a richiamare a Santa Maria Maggiore un pubblico proveniente anche da fuori territorio durante uno dei periodi di maggiore affluenza turistica in Val Vigezzo.

A sintetizzare lo spirito della manifestazione è il direttore artistico Bruno Gambarotta: "Il nostro festival non è "Autostrade e Pensieri". I nostri sono e saranno sempre sentieri dove ogni svolta apre alla vista e alla mente inediti e sorprendenti paesaggi", un'immagine scelta per raccontare una rassegna costruita attorno all'incontro tra libri, idee, attualità e territorio.