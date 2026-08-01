La Croce del Pizzo Laurasca compie 40 anni: Malesco celebra un simbolo della Valle Vigezzo

Domenica 2 agosto una serata commemorativa con immagini e filmati storici, mentre venerdì 14 agosto la tradizionale Festa all'Alpe Scaredi celebrerà l'anniversario con la Santa Messa e il ricordo dei volontari che realizzarono l'opera.

Quarant'anni fa un gruppo di volontari compì un'impresa destinata a entrare nella storia della Valle Vigezzo. Era il 2 agosto 1986 quando, dopo aver predisposto nei giorni precedenti le fondamenta della base, trasportò a spalla, senza l'ausilio dell'elicottero, tutti gli elementi metallici della Croce da Fondo Li Gabbi fino alla vetta del Pizzo Laurasca. Nella stessa giornata la Croce venne assemblata e innalzata sulla cima, dove ancora oggi rappresenta un punto di riferimento per la comunità e per i numerosi escursionisti che raggiungono la vetta.

Per celebrare il 40° anniversario della posa della Croce, domenica 2 agosto 2026 alle ore 21 il Cinema Comunale di Malesco ospiterà una serata commemorativa con la proiezione di fotografie, diapositive e filmati dell'epoca. L'incontro sarà arricchito dall'intervento del giornalista Marco De Ambrosis, che ripercorrerà quella straordinaria giornata insieme ai presenti.

La realizzazione della Croce fu resa possibile grazie all'impegno, alla generosità e alla collaborazione di numerosi volontari, che dedicarono tempo e fatica per lasciare un segno destinato a durare nel tempo. Dalla cima del Pizzo Laurasca lo sguardo spazia sull'intera Valle Vigezzo, su parte della Pianura Padana e, nelle giornate più limpide, arriva fino a Milano, dove è possibile distinguere anche la Madonnina del Duomo. Un panorama che invita alla contemplazione della montagna e, per chi lo desidera, alla riflessione e alla preghiera.

Le celebrazioni proseguiranno venerdì 14 agosto 2026 con la tradizionale Festa all'Alpe Scaredi. In occasione della manifestazione sarà celebrata la Santa Messa presso la Cappelletta di Terza, presieduta dall'Arciprete don Gabriele Vitiello. Durante la celebrazione sarà ricordato il 40° anniversario della posa della Croce con un pensiero riconoscente rivolto a tutti coloro che contribuirono alla sua realizzazione e una preghiera dedicata alle famiglie, ai giovani, agli anziani, agli escursionisti e a quanti sostano ai piedi della Croce.

Per consentire anche alle persone anziane o a chi ha difficoltà ad affrontare la salita di prendere parte alla giornata, la Parrocchia di Malesco e il Gruppo Alpini di Malesco metteranno a disposizione un servizio di trasporto in elicottero fino all'Alpe Scaredi. Le prenotazioni dovranno essere effettuate entro domenica 2 agosto 2026.

Il costo del servizio è di 60 euro per il volo di andata e di 60 euro per l'eventuale volo di ritorno, facoltativo. In caso di maltempo e conseguente annullamento della manifestazione, le quote saranno interamente rimborsate.

Nel corso della giornata il Gruppo Alpini di Malesco organizzerà inoltre un ristoro alpino con polenta, salamini bolliti e formaggio d'alpe.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare la Parrocchia di Malesco oppure il Gruppo Alpini di Malesco ai recapiti indicati nel programma della manifestazione.