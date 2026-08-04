Cento denunce per guida in stato di alterazione dall'inizio dell'anno nel Vco

Cento persone denunciate per guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti e 130 incidenti stradali rilevati nei primi sette mesi dell'anno, di cui sette mortali. È il bilancio diffuso dal Comando Provinciale dei Carabinieri, che conferma il proseguimento dei controlli su tutto il territorio.

Dall’inizio dell’anno i carabinieri del Comando Provinciale hanno rilevato 130 incidenti stradali di cui 7 mortali, mentre 100 sono le persone deferite per guida in stato di ebbrezza e sotto effetto di stupefacenti.

I dati emersi dai recenti controlli e il bilancio di questi primi mesi dell’anno confermano quanto sia cruciale la presenza costante delle forze dell’ordine sulle strade. La guida in stato di alterazione da alcol o sostanze stupefacenti continua a rappresentare uno dei rischi più gravi per la sicurezza pubblica, mettersi al volante in tali condizioni non significa soltanto violare la legge e rischiare sanzioni severe, ma mettere direttamente a repentaglio la propria vita e quella degli altri.

L’intensificazione dei servizi di pattugliamento da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale prosegue proprio in questa direzione, con l’obiettivo prioritario di prevenire gli incidenti stradali e promuovere una cultura della responsabilità alla guida.