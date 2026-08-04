Cinque canyonisti francesi bloccati nel Rio Rasiga: in corso un complesso intervento di soccorso a Bognanco

Sono in corso le operazioni di recupero di cinque canyonisti francesi rimasti bloccati nel Rio Rasiga, nel territorio comunale di Bognanco, dopo il violento maltempo che ha interessato la valle nella serata di martedì 4 agosto.

L'allarme è stato lanciato quando il gruppo, sorpreso dall'improvviso aumento del livello dell'acqua causato dalle forti piogge, si è trovato nell'impossibilità di completare la discesa in sicurezza. Secondo le informazioni disponibili, i cinque escursionisti non avrebbero riportato ferite e sarebbero tutti in buone condizioni di salute. Le squadre di soccorso sono al lavoro per raggiungere il gruppo e riportarlo in un luogo sicuro. L'intervento si presenta particolarmente delicato a causa dell'elevata portata dell'acqua e delle difficili condizioni ambientali, che impongono la massima cautela durante tutte le fasi del recupero.