Tennis, i fratelli Cereda dominano il torneo Fit Under di Domodossola

I fratelli Cereda superstars al torneo Fit Under di tennis svoltosi a Domodossola, con partecipanti provenienti da Piemonte, Lombardia e Toscana. Nella categoria under 14 Alessio ha sbaragliato la concorrenza, partendo da molto lontano, eliminando giocatori molto quotati e battendo in finale il compagno di club Leonardo Bassa in due set, 4-2, 4-3. In precedenza aveva dominato sulla testa di serie numero 2, Filippo Tacconi, demolito 4-0, 4-1 e poi sul numero 3 del seeding Achille Urso. Nell'under 18 Davide ha battuto ancora Leonardo Bassa. Applausi anche per Virginia Colletto, arrivata all'atto conclusivo nelle under 14.
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