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Sport | 05 agosto 2026, 10:03

Tennis, i fratelli Cereda dominano il torneo Fit Under di Domodossola

Successi per i giovanissimi Alessio e Davide, che si sono aggiudicati la vittoria rispettivamente nelle categorie under 14 e under 18

I fratelli Cereda superstars al torneo Fit Under di tennis svoltosi a Domodossola, con partecipanti provenienti da Piemonte, Lombardia e Toscana. Nella categoria under 14 Alessio ha sbaragliato la concorrenza, partendo da molto lontano, eliminando giocatori molto quotati e battendo in finale il compagno di club Leonardo Bassa in due set, 4-2, 4-3. In precedenza aveva dominato sulla testa di serie numero 2, Filippo Tacconi, demolito 4-0, 4-1 e poi sul numero 3 del seeding Achille Urso.  Nell'under 18 Davide ha battuto ancora Leonardo Bassa. Applausi anche per Virginia Colletto, arrivata all'atto conclusivo nelle under 14.

Daniele Piovera

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