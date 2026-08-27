La Festa di San Vito guarda ai giovani: oggi Teens Party e spettacolo piromusicale per i bambini

La Festa di San Vito continua oggi con una giornata che guarda in modo particolare ai più giovani e alle famiglie. Il programma della 123ª edizione propone infatti appuntamenti distribuiti per tutto il giorno, tra musica, spettacoli, intrattenimento e momenti dedicati ai bambini, confermando la volontà della manifestazione di coinvolgere pubblici di tutte le età.

L'evento principale della serata sarà il Teens Party, in programma alle 21.30 in Largo Cobianchi. Il format porterà sul palco musica, animazione e i successi più amati dal pubblico giovane, trasformando ancora una volta il centro di Omegna in un grande spazio di festa.

Grande attesa anche per lo spettacolo piromusicale organizzato nell'ambito di San Vito Bimbi, dedicato quest'anno al mondo dei cartoni animati. Un appuntamento pensato per regalare ai più piccoli una serata di emozioni, accompagnata dalle colonne sonore dei personaggi più amati e da effetti scenografici che illumineranno il lungolago.

Nel corso della giornata proseguiranno inoltre gli incontri del Salotto di Diderot, così come le attività, i laboratori e gli spettacoli di San Vito Bimbi. Rimarranno aperte anche la Fiera del Lago e delle Valli del Cusio, l'Omegna Lake Food e la Cittadella del Gusto, che continueranno ad accogliere residenti e visitatori con proposte gastronomiche e prodotti del territorio.