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Attualità | 28 agosto 2026, 20:31

Giornata internazionale del Soccorso Alpino, Cirio: "Grazie a chi ogni giorno aiuta sulle nostre montagne"

Un impegno particolarmente importante in Piemonte, territorio caratterizzato da un'ampia presenza montana.

Giornata internazionale del Soccorso Alpino, Cirio: &quot;Grazie a chi ogni giorno aiuta sulle nostre montagne&quot;

Giornata internazionale del Soccorso Alpino, Cirio: "Grazie a chi ogni giorno aiuta sulle nostre montagne"

Oggi, 28 agosto, si celebra la Giornata internazionale del Soccorso Alpino, un'occasione per ricordare il lavoro quotidiano di donne e uomini impegnati sulle montagne per portare aiuto a chi si trova in difficoltà.

In occasione della ricorrenza, il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio ha affidato ai social un messaggio di ringraziamento rivolto ai soccorritori.

"Un grazie di cuore a tutte le donne e gli uomini che ogni giorno, sulle nostre montagne, sono pronti a intervenire per aiutare chi si trova in difficoltà", scrive Cirio.

Il presidente sottolinea il valore della loro disponibilità e della professionalità con cui affrontano anche situazioni complesse: "Sono persone che mettono competenza, coraggio e spesso anche il proprio tempo libero al servizio degli altri, affrontando condizioni difficili e rischi che non conoscono orari".

Un impegno particolarmente importante in Piemonte, territorio caratterizzato da un'ampia presenza montana. "In Piemonte sappiamo quanto sia prezioso il loro lavoro: sulle nostre montagne, la loro presenza significa sicurezza, assistenza e professionalità", aggiunge Cirio.

Il messaggio si conclude con un ringraziamento a tutti i soccorritori: "Grazie a tutti i soccorritori per quello che fate, ogni giorno".

Redazione Biella

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