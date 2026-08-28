Nuovo direttore artistico per il Civico Corpo Musicale: è il maestro Simone Morellini

Il Civico Corpo Musicale di Domodossola ha un nuovo direttore artistico. A guidare il sodalizio sarà il maestro Simone Morellini, 32 anni, docente di ruolo di tromba al Liceo musicale di Vercelli, direttore dell’orchestra dello stesso istituto e della Banda di Trino Vercellese.

Un incarico che segna l’inizio di un nuovo percorso per il Civico Corpo Musicale, con l’obiettivo di valorizzare l’esperienza maturata dal gruppo e, allo stesso tempo, guardare al futuro, coinvolgendo anche le nuove generazioni.

"Il maestro Morellini è persona di grande esperienza professionale, sia nella direzione che nella produzione orchestrale, sia nel repertorio moderno che classico, oltre che eccellente musicista – sottolinea il presidente dell’associazione Civico Corpo Musicale, GianMarco Iaria – Saprà coinvolgere il nostro gruppo con il suo carattere solare ed espansivo e grazie alla sua empatia".

Per il presidente, l'arrivo del nuovo direttore rappresenta un'opportunità importante per accompagnare il gruppo in una fase di crescita e rinnovamento. "Siamo certi che saprà accompagnare il nostro Civico Corpo Musicale nel processo di crescita e rinnovamento, a passo con i tempi, e che saprà suscitare l’interesse delle nuove leve".

Proprio l’esperienza maturata da Morellini nel lavoro con i giovani costituisce uno degli elementi sui quali l’associazione punta maggiormente. "Avendo esperienza con i ragazzi – conclude Iaria – saprà mettere in atto le strategie necessarie per superare le eventuali difficoltà e favorire il coinvolgimento delle nuove generazioni".

Il maestro Morellini inizierà a lavorare con il Civico Corpo musicale a settembre, alla ripresa delle attività. Il primo impegno sarà la preparazione del concerto in occasione di Santa Cecilia, a fine novembre.